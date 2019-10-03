Liverpool Salzburg maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en golü mücadelesi E Grubu’nda Liverpool ile Salzburg arasında yaşandı. İngiliz ekibi 9. dakikada Mane, 25. dakikada Andrew Robertson ve 36. dakikada Salah’ın golleriyle 3-0 öne geçti. Bu gollerin ardından Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang ile farkı bire indirdi. 56. dakikada Takumi Minamino skoru 2-2’ye getirirken, 60. dakikada Haland’ın fileleri havalandırmasıyla maçta 3-3’lik eşitlik sağlandı. 69. dakikada Firmino’nun pasında topla buluşan Salah, Liverpool’u yeniden öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille ise H Grubu’nda Chelsea’ye 2-1 mağlup oldu. Zeki Çelik maça ilk 11’de başlarken, Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone’nin yerine oyuna girdi.

LIVERPOOL SALZBURG MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan mücadelelerde alınan alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk: 0 - Napoli: 0

Liverpool: 4 - Salzburg: 3

F Grubu:

Slavia Prag: 0 - Borussia Dortmund: 2

Barcelona: 2 - Inter: 1

G Grubu:

Leipzig: 0 - Lyon: 2

Zenit: 3 - Benfica: 1

H Grubu

Lille: 1 - Chelsea: 2

Valencia: 0 - Ajax: 3

Liverpool 7'de 7 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 7. haftasının açılış maçında Liverpool, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran konuk ekip Liverpool, 70. dakikada Georginio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Lider Liverpool, ligde 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.