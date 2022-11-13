Özgün Liverpool 3-1 Southampton Forest (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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Liverpool 3-1 Southampton Forest (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Anfield'da Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi takım, Roberto Firmino'nun 6, Darwin Nunez'in 21 ve 42. dakikalarda bulduğu gollerle galip geldi. Southampton'ın tek golünü, 9. dakikada Che Adams kaydetti. Bu sonuçla Liverpool 22 puana ulaştı. Liverpool-Southampton FK maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool Southampton maç özeti ve gollerini izle
Liverpool Southampton maç özeti

Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ralph Hasenhüttl ile yollarını ayıran Southampton'ı ağırladı. Jürgen Klopp'un öğrencileri karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Liverpool Southampton maçından
Liverpool Southampton maçından

Liverpool, sahasında Southampton'ı 3-1'lik skorla geçti. Ev sahibi takım, Roberto Firmino'nun 6, Darwin Nunez'in 21 ve 42. dakikalarda bulduğu gollerle galip geldi. Southampton'ın tek golünü, 9. dakikada Che Adams kaydetti.

Liverpool Southampton
Liverpool Southampton

Bu sonuçla Liverpool 22 puana ulaştı. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Southampton ise 12 puanla düşme hattından çıkamadı.

Bu arada Liverpoollu James Milner, Premier Lig'de 600. maçına çıkarak Gareth Barry (653), Ryan Giggs (632) ve Frank Lampard'dan (609) sonra 600'ler kulübüne giren 4. oyuncu oldu.

Günün diğer maçlarında Bournemouth, Everton'ı 3-0, Nottingham Forest, Crystal Palace'ı 1-0, Leicester City ise West Ham United'ı 2-0 yendi.

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