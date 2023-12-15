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NBA’de Clippers evinde Warriors’u 121-113 mağlup etti: James Harden 25 bin sayı barajını geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 7 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'u 121-113 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundluk performans sergileyen James Harden, takımını galibiyete taşıdı. Harden bu performansla NBA tarihinde 25 bin sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu. Los Angeles Clippers - Golden State Warriors maç özeti ve NBA’de gecenin toplu sonuçları haberimizde.

10:48 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:05 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113'lük skorla yenerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı.
NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113'lük skorla yenerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı.

NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113'lük skorla yenerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı. Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundla oynayan James Harden, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaund, Norman Powell da 21 sayı, 5 ribaundla oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribaundu, Stephen Curry'nin 17, Jonathan Kuminga'nın da 15 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Clippers 14. galibiyetini elde ederken, Warriors 14. mağlubiyetini aldı. Los Angeles Clippers - Golden State Warriors maç özeti haberimizde.

LOS ANGELES CLİPPERS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Boston Celtics: 116 - Cleveland Cavaliers: 107

Miami Heat: 116 - Chicago Bulls: 124

Dallas Mavericks: 101 - Minnesota Timberwolves: 119

Denver Nuggets: 124 - Brooklyn Nets: 101

Sacramento Kings: 128 - Oklahoma City Thunder: 123

Portland Trail Blazers: 114 - Utah Jazz: 122

Los Angeles Clippers: 121 - Golden State Warriors: 113




#Los Angeles Clippers
#Golden State Warriors
#NBA
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