NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113'lük skorla yenerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı. Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundla oynayan James Harden, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaund, Norman Powell da 21 sayı, 5 ribaundla oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribaundu, Stephen Curry'nin 17, Jonathan Kuminga'nın da 15 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Clippers 14. galibiyetini elde ederken, Warriors 14. mağlubiyetini aldı. Los Angeles Clippers - Golden State Warriors maç özeti haberimizde.