NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 121-113'lük skorla yenerek üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı. Clippers'ta 28 sayı, 15 asist, 7 ribaundla oynayan James Harden, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaund, Norman Powell da 21 sayı, 5 ribaundla oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribaundu, Stephen Curry'nin 17, Jonathan Kuminga'nın da 15 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Clippers 14. galibiyetini elde ederken, Warriors 14. mağlubiyetini aldı. Los Angeles Clippers - Golden State Warriors maç özeti haberimizde.
LOS ANGELES CLİPPERS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Boston Celtics: 116 - Cleveland Cavaliers: 107
Miami Heat: 116 - Chicago Bulls: 124
Dallas Mavericks: 101 - Minnesota Timberwolves: 119
Denver Nuggets: 124 - Brooklyn Nets: 101
Sacramento Kings: 128 - Oklahoma City Thunder: 123
Portland Trail Blazers: 114 - Utah Jazz: 122
Los Angeles Clippers: 121 - Golden State Warriors: 113