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Clippers, Lakers'ı yenerek play-off'lar için avantaj sağladı: 125-118

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Los Angeles Clippers sahasında Los Angeles Lakers'ı 125-118 yendi. Clippers'ta Norman Powell 27 sayı, 4 asist; Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti. Doğrudan play-off'lara kalma yolunda kritik bir maç kaybeden konferans 7'ncisi Lakers'ta (41 galibiyet, 39 mağlubiyet) LeBron James 33 sayı, 8 ribaunt, 7 asist; Austin Reaves 20 sayı, 4 ribaunt ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi. Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

11:21 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Los Angeles Clippers 125-118 Los Angeles Lakers Maç Özeti

Los Angeles Clippers 125-118 Los Angeles Lakers Maç Özeti

NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles derbisinde Lakers'ı mağlup eden Clippers, rakibi karşısında üst üste 11. kez galip geldi.

LOS ANGELES CLİPPERS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123

Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118



#Los Angeles Clippers
#Los Angeles Lakers
#NBA
#Norman Powell
#LeBron James
#Kawhi Leonard
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