Los Angeles Clippers 125-118 Los Angeles Lakers Maç Özeti
NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles derbisinde Lakers'ı mağlup eden Clippers, rakibi karşısında üst üste 11. kez galip geldi.
LOS ANGELES CLİPPERS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123
Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116
Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118