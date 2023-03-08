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Lakers, Gasol'ün formasının emekli edildiği maçı kazandı

NBA’de Lakers, konuk ettiği Grizzlies'i 112-103 yenerek aylar sonra Batı Konferansı'nda play-in potasına girdi. Lakers'ın all-star oyuncusu Anthony Davis, 30 sayı, 22 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Los Angeles Lakers formasıyla üst üste 3 NBA finali oynayan ve 2009, 2010 yıllarında şampiyonluğa ulaşan eski İspanyol basketbolcu Pau Gasol'ün forması emekli edildi. Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:41 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Los Angeles Lakers 112-103 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 112-103 Memphis Grizzlies

NBA’de Lakers, konuk ettiği Grizzlies'i 112-103 yenerek aylar sonra Batı Konferansı'nda play-in potasına girdi.

LOS ANGELES LAKERS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134

Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119

New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103



#Los Angeles Lakers
#Memphis Grizzlies
#NBA
#Anthony Davis
1 saat önce
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Lakers, Gasol'ün formasının emekli edildiği maçı kazandı
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