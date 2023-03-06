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Lakers, LeBron’un yokluğunda Golden State’i devirdi

NBA Batı Konferansı’nda Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in sakatlığı sebebiyle oynayamadığı karşılaşmada evinde Golden State Warriors’ı 113-105’lik skorla geçti. Bu sezonki 31. galibiyetini elde eden Lakers’ta 39 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynayan Anthony Davis, karşılaşmanın en skorer ismi olarak ön plana çıktı. Golden State’de ise 27 sayıyla oynayan Stephen Curry ve 22 sayı üreten Klay Thompson mağlubiyeti engelleyemedi. Los Angeles Lakers - Golden State Warriors maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:58 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Los Angeles Lakers 113-105 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 113-105 Golden State Warriors

NBA’de Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in sakatlığı sebebiyle oynayamadığı karşılaşmada evinde Golden State Warriors’ı 113-105’lik skorla geçti.

LOS ANGELES LAKERS - GOLDEN STATE WARRİORS


NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Dallas Mavericks: 126 - Phoenix Suns: 130

Chicago Bulls: 122 - Indiana Pacers: 125

Los Angeles Lakers: 113 - Golden State Warriors: 105

Brooklyn Nets: 102 - Charlotte Hornets: 86

Orlando Magic: 119 - Portland Trail Blazers: 122

Houston Rockets: 142 - San Antonio Spurs: 110

Oklahoma City Thunder: 129 - Utah Jazz: 119

Boston Celtics: 129 - New York Knicks: 131

Washington Wizards: 111 - Milwaukee Bucks: 117

Los Angeles Clippers: 135 - Memphis Grizzlies: 129



#Lakers
#Golden State Warriors
#Stephen Curry
#LeBron James
#Anthony Davis
1 saat önce
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Lakers, LeBron’un yokluğunda Golden State’i devirdi
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