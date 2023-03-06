NBA’de normal sezona 10 müsabaka ile devam edildi. Batı Konferansı’nın son iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs’u 142-110’luk skorla yenerek üst üste ikinci maçını kazandı. Houston’da 15 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle double-double yapan Alperen Şengün, performansıyla takımını galibiyete taşıyan oyuncuların başında geldi. Konuk ekipte Jalen Green 31 sayı ve 2 ribaundla oynadı. Houston Rockets - San Antonio Spurs maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.