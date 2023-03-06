Los Angeles Lakers 113-105 Golden State Warriors
NBA’de Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in sakatlığı sebebiyle oynayamadığı karşılaşmada evinde Golden State Warriors’ı 113-105’lik skorla geçti.
LOS ANGELES LAKERS - GOLDEN STATE WARRİORS
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Dallas Mavericks: 126 - Phoenix Suns: 130
Chicago Bulls: 122 - Indiana Pacers: 125
Los Angeles Lakers: 113 - Golden State Warriors: 105
Brooklyn Nets: 102 - Charlotte Hornets: 86
Orlando Magic: 119 - Portland Trail Blazers: 122
Houston Rockets: 142 - San Antonio Spurs: 110
Oklahoma City Thunder: 129 - Utah Jazz: 119
Boston Celtics: 129 - New York Knicks: 131
Washington Wizards: 111 - Milwaukee Bucks: 117
Los Angeles Clippers: 135 - Memphis Grizzlies: 129