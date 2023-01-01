Lakers, Memphis’in 11 maçlık galibiyet serisine son verdi
NBA’de Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies’i 122-121 mağlup ederek, rakibinin 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Los Angeles Lakers’ta Russel Westbrook 29 sayı, 6 asist ve 5 ribaund, Lebron James 23 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı oldular. Memphis’te ise Ja Morant’ın 22 sayı, 8 asist; Brandon Clarke’ın 20 sayı 10 ribaundluk performansı yeterli olmadı. Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies maç özetini izlemek ve NBA Batı Konferansı puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.
11:38 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Los Angeles Lakers 122-121 Memphis Grizzlies
NBA’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Gecenin öne çıkan maçında Los Angeles Lakers, Batı Konferansı’nın formda takımı Memphis Grizzlies’i 122-121 mağlup etti.
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