Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in deplasmanda Charlotte Hornets'i 130-118 yendiği maçta Jayson Tatum'dan sezon rekoru geldi. Tatum, kaydettiği 51 sayı ile sezon rekoru kırdı. Tatum, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçmeyi başardı. Celtics, bu galibiyetle üst üste 7. maçından da galibiyet çıkarmış oldu. Charlotte Hornets - Boston Celtics maç özetine ve Doğu Konferansı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.