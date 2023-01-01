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Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı, mağlubiyeti engelleyemedi
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Houston Rockets’ı 140-132 mağlup etti. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün mücadeleyi 33 sayıyla tamamlayıp kariyer rekoru kırsa da mağlubiyete engel olamadı. Karşılaşmada 38 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 17’de 14 saha içi isabet ile 33 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Los Angeles Lakers - Houston Rockets maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:10 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Los Angeles Lakers 140-132 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 140-132 Houston Rockets


NBA'de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers’a konuk oldu. Maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.


LOS ANGELES LAKERS - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ




ALPEREN ŞENGÜN’DEN KARİYER REKORU

Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu. Karşılaşmada 38 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 17’de 14 saha içi isabet ile 33 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Şengün, ayrıca 33 sayısının yanına 15 ribaund, 6 asist ve 4 blok da ekledi.

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Atlanta Hawks-Miami Heat: 121-113

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 113-103

New York Knicks-Toronto Raptors: 121-123 (uzatmalarda)

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-127

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 132-119

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 118-130

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 125-126

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 136-106

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 140-132



#Los Angeles Lakers
#Houston Rockets
#Alperen Şengün
#Lebron James
#NBA
#maçözeti
24 dakika önce
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Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı, mağlubiyeti engelleyemedi
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