|
Los Angeles Lakers 140-132 Houston Rockets
NBA'de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers’a konuk oldu. Maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu. Karşılaşmada 38 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 17’de 14 saha içi isabet ile 33 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Şengün, ayrıca 33 sayısının yanına 15 ribaund, 6 asist ve 4 blok da ekledi.
Atlanta Hawks-Miami Heat: 121-113
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 113-103
New York Knicks-Toronto Raptors: 121-123 (uzatmalarda)
Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-127
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 132-119
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 118-130
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 125-126
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 136-106
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 140-132