Lyme hastalığı, erken teşhis ve tedavi ile genellikle iyi tedavi edilebilir. Ancak, tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Lyme hastalığı nedir?

Lyme hastalığı, enfekte bir geyik, kuş ya da fare ile beslendikten sonra enfekte olan bir kenenin ısırması ile bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi, Borrelia mayonii, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii bakterilerini taşıyan geyik kenesi olarak da bilinen, çok küçük olan ve siyah bacaklı kenelerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor.

Lyme hastalığının belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının belirtileri, bakterinin vücuda girdiği bölgede bir kızarıklık şeklinde başlar. Bu kızarıklık, genellikle kenenin ısırdığı yerden yaklaşık 30-60 gün sonra görülür. Kızarıklık, 20 cm veya daha büyük olabilir ve merkezde açık bir alan olabilir. Diğer belirtiler arasında, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları, eklem ağrıları, lenf bezlerinin şişmesi ve sersemlik olabilir.

Döküntü Ateş Titreme Yorgunluk Vücut ağrıları Baş ağrısı Kas ağrısı Boyun sertliği Lenf düğümlerinde şişlik Uyku bozuklukları Konsantrasyon zorlukları Yorgunluk

Lyme hastalığı riski kimlerde daha fazladır?

Lyme hastalığı risk faktörleri şunlardır:

Lyme hastalığının görülme oranı fazla olan orman ya da yeşilliklerle kaplı alanlarda vakit geçirmek.

Lyme hastalığı görülme alanlarında uzun zaman vakit geçiren çocuklar daha fazla risk altındadır.

Lyme hastalığı görülen alanlardaki açık havada çalışan yetişkinler daha fazla risk altındadır.

Önlem almadan ormanlık ve çimenlik alanlarında vakit geçirenler daha fazla Lyme hastalığı riski altındadır.

Kenelerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde uzun kollu gömlek giymeden, şapka takmadan, pantolonun çorapların içine koymadan vakit geçirenler Lyme hastalığı riski altındadır.

Kenelerin yoğun olarak yaşadığı yeşillik alanlarda evcil hayvanları dolaştıran kişilerde Lyme hastalığı riski daha fazladır. Çünkü yeşillik alanlarda evcil hayvanın vücuduna giren kene ev ya da evin bahçesinde sahibinin vücuduna geçebilir.

Vücuda yapışan kenelerin uygun bir şekilde çıkarılmaması ve kenenin çıkarıldığı alanın antiseptik ile temizlenmemesi Lyme hastalığı riskini artırır.

36 ile 48 saat arasında ya da daha fazla cilde yapışık kalan kene, ısırığındaki bakterileri kan dolaşımına aktarabilir. Ancak keneyi bu saatler içinde uzman bir kişi tarafından cımbız ile çıkarılması Lyme hastalığına riskini düşürebilir.

Lyme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Lyme hastalığının erken evrelerde teşhis edilmesi hastasının tedavi konforunu artırır. Lyme hastalığının genellikle 10 ile 14 günlük arasında belirlenen oral antibiyotik ile tedavi edilebilir. Lyme hastalığı ilerlemesi durumunda antibiyotik tedavi kürü 14 ile 28 gün sürebilir.

Lyme hastalığı bulaşıcı mıdır?

Lyme hastalığı kenelerden insanlara bulaşan bir hastalıktır. Lyme hastalığının insandan insana bulaştığına karşı herhangi bir veri bulunmamaktadır. Vücut sıvılarında bulunan bir enfeksiyon hastalığı olan Lyme hastalığının hapşırma, öksürme, öpüşme, cinsel yada kan nakli yoluyla bulaşacağına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Lyme hastalığı sadece kenelerden mi bulaşır?

Lyme hastalığı, enfekte bir geğik, fare ya da kuş ile beslendikten sonra enfekte olan genellikle küçük kenelerin insanları ısırmasıyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır.

Ne zaman Lyme hastalığı nedeniyle doktora başvurmalı?

Lyme hastalığının yaygın olduğu bir bölgede ormanlık alanda vakit geçiren, bir kene tarafından ısırıldığını düşünen ve Lyme hastalığı belirtilerinden birinden şüphelenen kişilerin mutlaka hastaneye başvurması gerekir.

Lyme hastalığı hemen mi ortaya çıkıyor?

Lyme hastalığı kene ısırmasından birkaç hafta, birkaç ay ya da birkaç yıl sonra da ortaya çıkabilir.

Lyme hastalığı kesin tedavi edilir mi?

Lyme hastalığı erken evrede teşhis edilirse basit bir antibiyotik kürü ile tedavi edilebilir. Ancak geç teşhis hastalığın tedavi sürecini biraz daha uzatabilir.

Vücudumuzdaki her kızarıklık Lyme hastalığı belirtisi midir?

Lyme hastalığının bir çok belirtisi başka hastalıklarla karıştırılabilir. Kene ısırığı da sivrisinek ısırığı gibi yuvarlak kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle kendinizi iyi hissetmiyor, vücudunuzdaki yuvarlak kızarıklıklar vücudunuzun başka bölgelerinde görülmüyorsa ve kene bulunacak alanlarda bulunmuşsanız en kısa zamanda bir hastaneye başvurmanız gerekir.







