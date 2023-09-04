Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Neymar’lı PSG, Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Yanmar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo maçın 66. dakikasında oyundan alındı. PSG’de ise Neymar maçta forma giymedi. PSG - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.