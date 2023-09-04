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Mbappe 2 gol attı, PSG deplasmanda Lyon’u 2-1 mağlup etti - Maç özeti

Fransa Lig 1 4. haftasında Lyon evinde Paris Saint-Germain’i konuk etti. Maç PSG’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ ve 45’ Kylian Mbappe (2), 20’ Achraf Hakimi, 38’ Marco Asensio ve 74’ Corentin Tolisso’dan geldi. PSG ligde 4. haftada 2. galibiyetini alarak 8 puanla 2. sırada yer aldı. Lyon - PSG maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:52 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lyon 1-4 PSG Maç Özeti

Lyon 1-4 PSG Maç Özeti

PSG Fransa Lig 1 4. haftasında deplasmanda Lyon ile karşılaştı. Maç PSG’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Lyon ligin 4. haftasında 3. mağlubiyetini alarak 1 puanla son sırada yer aldı. PSG ise 8 puanla 2. sırada yer aldı. Lyon - PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

LYON - PSG MAÇ ÖZETİ

Lyon - PSG maç özetini izlemek için

LYON - PSG MAÇ SONUCU

FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU

FRANSA LİG 1 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



#Fransa Lig 1
#Lyon
#PSG
#Kylian Mbappé
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