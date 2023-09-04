Lyon 1-4 PSG Maç Özeti
PSG Fransa Lig 1 4. haftasında deplasmanda Lyon ile karşılaştı. Maç PSG’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Lyon ligin 4. haftasında 3. mağlubiyetini alarak 1 puanla son sırada yer aldı. PSG ise 8 puanla 2. sırada yer aldı. Lyon - PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
LYON - PSG MAÇ ÖZETİ
LYON - PSG MAÇ ÖZETİ
LYON - PSG MAÇ SONUCU
LYON - PSG MAÇ SONUCU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
FRANSA LİG 1 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#Fransa Lig 1
#Lyon
#PSG
#Kylian Mbappé
1 saat önce