Lyon 2-1 Grenoble Maç Özeti İzle (VİDEO)
Fransa Kupası çeyrek final maçında Lyon ve Grenoble karşı karşıya geldi. Maç Lyon'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
LYON - GRENOBLE MAÇ ÖZETİ
LYON - GRENOBLE MAÇ ÖZETİ
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1 saat önce
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