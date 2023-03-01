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Lyon evinde Grenoble'ı 2-1 mağlup etti

Fransa Kupası çeyrek finalinde Lyon evinde Grenoble’ı konuk etti. Ev sahibi ekip Lyon rakibin 2-1 mağlup etti. Goller dakika 24’ Bradley Barcola, 38’ Jeffinho ve 74’ Mohamed Amine Sbai’den geldi. Lyon - Grenoble maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:12 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lyon 2-1 Grenoble Maç Özeti İzle (VİDEO)

Lyon 2-1 Grenoble Maç Özeti İzle (VİDEO)

Fransa Kupası çeyrek final maçında Lyon ve Grenoble karşı karşıya geldi. Maç Lyon'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

LYON - GRENOBLE MAÇ ÖZETİ

Lyon - Grenoble maç özetini izlemek için


#Lyon
#Grenoble
#Fransa Kupası
#çeyrek final
#maç özeti
1 saat önce
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Lyon evinde Grenoble'ı 2-1 mağlup etti
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