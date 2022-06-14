Özgün Temmuzda zam yapılacak mı? Bakan Bilginden maaşlara zam açıklaması
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Temmuz'da zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den 'maaşlara zam' açıklaması

Temmuz ayında maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışanın merak ettiği soruların başında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ek zam ile ilgili açıklamalar için gözler gelecek açıklamalara çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den maaş zammına ilişkin son dakika önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı sinyalini verdi. Peki, Temmuz zammı ne kadar olacak? Maaşlar Temmuz ayında ne kadar artacak? İşte konuya dair son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maaş zammı yapılacak mı? Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilginden son dakika zam açıklaması
Temmuz maaş zammı

Türkiye'deki milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gözü Temmuz ayında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zam dönemine işaret etti. Bakan Bilgin, yeni düzenleme hazırlığına işaret etti.

TEMMUZ'DA MAAŞ ZAMMI YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı sinyalini vererek, "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı sinyalini verdi.

Bilgin açıklamasında, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

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