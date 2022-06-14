Temmuz'da zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den 'maaşlara zam' açıklaması

Türkiye'deki milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gözü Temmuz ayında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zam dönemine işaret etti. Bakan Bilgin, yeni düzenleme hazırlığına işaret etti.
TEMMUZ'DA MAAŞ ZAMMI YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı sinyalini vererek, "Bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı sinyalini verdi.
Bilgin açıklamasında, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.