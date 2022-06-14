Temmuz'da zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den 'maaşlara zam' açıklaması Temmuz ayında maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışanın merak ettiği soruların başında yer alıyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ek zam ile ilgili açıklamalar için gözler gelecek açıklamalara çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den maaş zammına ilişkin son dakika önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı sinyalini verdi. Peki, Temmuz zammı ne kadar olacak? Maaşlar Temmuz ayında ne kadar artacak? İşte konuya dair son bilgiler...

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