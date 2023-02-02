Almanya DFB Kupası son 16 turunda Mainz 05 evinde Bayern Münih’i konuk etti. Maç Bayern Münih’in 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 17’ Maxim Choupo-Moting, 30’ Jamal Musiala, 44’ Leroy Sane ve 83’ Alphonso Davies’den geldi. Bu sonuçla Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı. Mainz ise kupaya veda etti. Mainz - Bayern Münih maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:39 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mainz 05 0-4 Bayern Münih
Almanya DFB Kupası son 16 turunda Mainz 05 ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maç Bayern Münih’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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