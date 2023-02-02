İspanya La Liga 19. haftasında Real Betis evinde lider Barcelona’yı ağırladı. Maç Barcelona’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 65’ Raphinha, 80’ Robert Lewandowski ve 85’ Jules Kounde(k.k.)’den geldi. Barcelona en yakın rakibi Real Madrid’e karşı puan farkını 8’e çıkardı. Betis ise 31 puanla 6. sırada yer aldı. Real Betis - Barcelona maç özetine ve İspanya La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.