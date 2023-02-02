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Bayern Münih, deplasmanda 4 golle turladı

Almanya DFB Kupası son 16 turunda Mainz 05 evinde Bayern Münih’i konuk etti. Maç Bayern Münih’in 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 17’ Maxim Choupo-Moting, 30’ Jamal Musiala, 44’ Leroy Sane ve 83’ Alphonso Davies’den geldi. Bu sonuçla Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı. Mainz ise kupaya veda etti. Mainz - Bayern Münih maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:39 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mainz 05 0-4 Bayern Münih

Mainz 05 0-4 Bayern Münih

#Mainz 05
#Bayern Münih
#Almanya DFB Kupası
#son 16 turu
#çeyrek final
2 saat önce
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Bayern Münih, deplasmanda 4 golle turladı
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