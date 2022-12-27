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Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Malatya’da kış etkisini göstermeye başladı. Pütürge ilçesinin yüksek kesimlerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kubbe Dağı mevkiinde yoğun kar sonrası mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlçeye bağlı Sorguçlu Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Malatya 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu
Malatya 5 günlük hava durumu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

‘’KAZASIZ BELASIZ BİR KAR YILI DİLİYORUM’’

Büyükşehir Belediye Başkanı Seyahattin Gürkan, sosyal medya hesabından, "Rahmetin bol olduğu, kazasız belasız bir kar yılı diliyorum. Şehrimizin kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan yollara ekiplerimiz anında müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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