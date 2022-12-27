Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
‘’KAZASIZ BELASIZ BİR KAR YILI DİLİYORUM’’
Büyükşehir Belediye Başkanı Seyahattin Gürkan, sosyal medya hesabından, "Rahmetin bol olduğu, kazasız belasız bir kar yılı diliyorum. Şehrimizin kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan yollara ekiplerimiz anında müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.
Rahmetin bol olduğu, kazasız belasız bir kar yılı diliyorum. ❄️🚧🚜
Şehrimizin kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan yollara ekiplerimiz anında müdehale ediyor. pic.twitter.com/VPsZKgvxgK
Rahmetin bol olduğu, kazasız belasız bir kar yılı diliyorum. ❄️🚧🚜
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