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Malatya’da sis kazalara neden oluyor

Malatya’da etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Yeşilyurt’ta minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 08.00 sıralarında Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Adıyaman caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. U. idaresindeki Nissan marka 44 ABD 167 plakalı ciple ile Ş. T. yönetimindeki 44 AS 644 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada B.D.U. (15) yaralandı. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu
Malatya 5 günlük hava durumu

Malatya’da etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Yeşilyurt’ta minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Malatya 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Kocaeli’de yoğun sis
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