Malatya’da sis kazalara neden oluyor

Malatya’da etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Yeşilyurt’ta minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
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Malatya’da etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Yeşilyurt’ta minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
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