Malatya’da soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı

Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine düşen mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise kendini dışarı attı.
MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine düşen mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise kendini dışarı attı.
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