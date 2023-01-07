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Malatya’da soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı Malatya’da da kendini gösterdi. Kenti bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis gece yarısı yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendini dışarı atarak karın keyfini çıkardı. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu
Malatya 5 günlük hava durumu

Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine düşen mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise kendini dışarı attı.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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