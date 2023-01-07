Malatya’da soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı Malatya’da da kendini gösterdi. Kenti bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis gece yarısı yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendini dışarı atarak karın keyfini çıkardı. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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