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Malatya’da kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 Ocak’ın 14 Ocak’a bağlayan gece yarısından itibaren bir gün süreyle karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, su baskını, sel, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların da tedbirli olması gerektiği ifade edildi. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu
Malatya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji tarafından Malatya’da gece kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 Ocak’ın 14 Ocak’a bağlayan gece yarısından itibaren bir gün süreyle karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Malatya il genelinde ve güney ile kuzey kesimleri kuvvetli, Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Arguvan, Arapgir, Hekimhan Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde kar yağışının beklendiğinin vurgulanan açıklamada, kar yüksekliği 3-5 santimetre, yer yer kuvvetli karın bazı yerlerde 10 santimetre ve üzeri olacağı kaydedildi.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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