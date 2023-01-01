Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı kent genelinde etkili olurken, Doğanyol ile Pütürge ilçeleri ise sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu. Yer yer görüş mesafesinin beş metreye kadar düştüğü Kubbe Dağı mevkiinde sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:33 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu
Malatya’da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle Doğanyol ve Pütürge ilçeleri sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu.
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