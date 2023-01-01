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Malatya’ya sis çöktü

Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı kent genelinde etkili olurken, Doğanyol ile Pütürge ilçeleri ise sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu. Yer yer görüş mesafesinin beş metreye kadar düştüğü Kubbe Dağı mevkiinde sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:33 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu

Malatya 5 günlük hava durumu

Malatya’da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle Doğanyol ve Pütürge ilçeleri sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Malatya 5 günlük hava durumu için

#Malatya
#hava durumu
#meteoroloji
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#kış
2 saat önce
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Malatya’ya sis çöktü
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