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Malatya İmsakiye: 2022 Malatya İftar ve Sahur Vakti

2022 Malatya imsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Malatya için imsak ezanı saat kaçta okunuyor? Malatya iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya İmsakiye: 2022 Malatya İftar Vakti - Malatya Sahur Vakti - ​Kaç Dakika Kaldı?
Malatya, Camii

MALATYA İMSAKİYE 2022 - Malatya sahur ve iftar vakti belli oldu! Malatya imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Malatya'da sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

MALATYA İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

  • 5 NİSAN 2022
  • Sahur saati: 04:35
  • İftar saati: 19:00

MALATYA RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU
Liste belli oldu

Liste belli oldu

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