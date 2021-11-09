Malatya'da çöken binada ölü ve yaralı var mı?

Malatya'da çöken 2 katlı binada ölü ve yaralı sayısı kaç? sorusu merak ediliyor. Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından an itibariyle son durum araştırılıyor.

MALATYA'DA ÇÖKEN BİNADA YARALI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Malatya’da çöken iki katlı bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar 11 kişinin enkaz altında sağ çıkarıldığını, 3 vatandaşın kendi imkanlarıyla çıktığını, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm ekiplerin yoğun ve uyumlu bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Gürkan, “Şu ana kadar 11 kişi enkaz altından sağ salim çıkartılmıştı. 3 vatandaşımız da kendi gayretiyle çıktığını ifade ettiler. Geride enkaz altında kalan vatandaşımızın sayısını net olarak bilmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız şu anda yoğun bir şekilde enkazın kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Temennimiz enkaz altında vatandaşımız varsa onların da sağ salim çıkartılmasıdır. Maddi hasarlar telafi edilir. Cana bir şey gelmemesini temenni ediyoruz. Şimdiye kadar enkaz altında çıkarılan vatandaşlarımızın da hayati tehlikesinin olmadığını ilgili sağlık kuruluşlarından bu şekil bilgiler geldi. Temennimiz enkaz altında vatandaşımız varsa sağ salim çıkartılmasıdır diyorum. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.

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MALATYA'DA BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Malatya’da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen işyeri sahibi H.D., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50’de çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 katlı bir binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.