Malatyaspor Galatasaray: 0-1 (ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MALATYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (İKİNCİ YARI)

59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MALATYASPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90 3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90 1 Lukoki)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), Babel

Gol: Dk. 80 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: 65 Tetteh, Dk. 89 Chebake, 90 1 Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Babel (Galatasaray)

Beşiktaş-Göztepe Beşiktaş'ın Göztepe 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatya Stadı’nın zemini tepki çekti

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray mücadelesine Yeni Malatya Stadı’nın bozuk zemini damga vurdu. Kötü saha koşulları nedeniyle Galatasaraylı Sofianne Feghouli maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı’nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.







