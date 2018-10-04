Malmö Beşiktaş CANLI (Malmö-BJK maçı kaç kaç?)

Malmö Beşiktaş maçını canlı izlemek ve canlı skor takibi haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda İsveç’in Malmö takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un gruplarında bu akşam oynayacakları maçlar beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

beIN Sports'tan yapılan açıklamada, "Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN Sports tarafından naklen yayınlanacak." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile saat 19.55'te İstanbul'da, Beşiktaş'ın da I Grubu'nda İsveç'in Malmö ekibiyle saat 22.00'de deplasmanda yapacağı karşılaşmaların beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Akhisarspor'un ise J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile deplasmanda saat 22.00'de yapacağı mücadelenin beIN Sports 2 kanalından izlenebileceği kaydedildi.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR (MALMÖ BJK MAÇI KAÇ KAÇ?)

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BEŞİKTAŞ İSVEÇTE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda yarın oynayacağı maç için bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket etti ve 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç’in Malmö şehrine ulaştı.Kafilede; İkinci Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Caner Erkin, Gökhan Töre"











