Malmö-Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maç için bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket etti ve 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç’in Malmö şehrine ulaştı.

Kafilede; İkinci Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Caner Erkin, Gökhan Töre"

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi I grubu ikinci maçında temsilcimiz İsveç deplasmanına konuk oluyor. Bu önemli mücadele öncesi maçın canlı yayın kanalı belli olmazken, muhtemel 11'ler üzerinde ise soru işaretleri devam ediyor.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN KANALI

Malmö Beşiktaş maçının yayıncı kuruluşu ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Resmi açıklama henüz gelmez iken, detaylar için ilerleyen sayfalarımıza bakabilirsiniz.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

MAÇ GÜNÜ: 4 EKİM PERŞEMBE

MAÇ SAATİ: 22:00

HAKEM: Aleksandar Stavrev

STADYUM: Yeni Malmö Stadı

YAYIN KANALI: Karşılaşmayı canlı yayınlayacak olan kanal henüz bilinmemekle beraber, çeşitli medya kuruluşlarında beIN SPORTS'un adı geçiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

"BEŞİKTAŞ'I ÜZEBİLİRİZ"

İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nde grubun favorisi olduğunu ancak alacakları sonuçla siyah-beyazlıları üzebileceklerini söyledi.

Malmö Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Rösler, Beşiktaş’ın oyun stili ile ilgili bir soru üzerine, "Çok tecrübeli bir futbolcu grubuna sahipler. Futbolcular bireysel olarak da çok kaliteliler. Kanatlarda ofansif oyunculara sahipler. Sahanın her yerinde çok iyiler. Adam adama olsun, hücumda ya da defansta olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yenilmeyecek bir takım olmadığını ve siyah-beyazlılara karşı şanslarının olduğunu kaydeden Rösler, "Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, onları LASK Linz’e ve Sarpsborg’a karşı izledik. Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim Beşiktaş’a karşı şansımızı artırıyor. Beşiktaş’a saygı duyuyoruz, çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihi var. Grubumuzun favorisi, bu bir sır değil. Bireysel başarıları çok yüksek ama Beşiktaş’ı üzebiliriz. Taraftarımızın desteğiyle yarın oynayacağımız kolektif oyunla performansımızın üstüne çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'TE AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın karşılaşacakları İsveç temsilcisi Malmö'nün kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve iyi bir takım oyunu oynadığını söyledi.

Malmö Swedbank Stadı'nda oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Malmö maçıyla ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik, ama ben 3 gün önce de buraya gelmiştim. İnsanların sıcaklığını, mutluluğunu, huzurunu gördüm. Malmö güzel bir sahada maç yapmıştı, çok şirin, kutu gibi, küçük ama taraftarının desteğiyle iyi ambiyansı olan bir maç izledim. Yarın ki maçın da dostluk içerisinde, keyif içerisinde, keyifli futbol oynanarak geçmesini diliyorum. Tabii kazanmak için sahaya çıkacağız."

Malmö'nün iyi bir takım oyun oynadığını kaydeden ve daha önceki eleme maçlarında mağlubiyetinin olmadığının altını çizen Güneş, "Malmö son haftalarda oldukça başarılı oyunlarla sonuç almaya çalışan bir takım. Takım oyununu iyi oynayan fiziksel olarak da iyi olan bütün sistemlere geçiş yapabilen disiplinli iyi bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi de güçlü hissediyoruz ama zor bir maçı da yarın burada iyi futbol oynayarak kazanarak ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Malmö maçının perşembe ve Süper Lig maçının da pazar günü olması nedeniyle, "Malmö karşısında kadroda rotasyona gidecek misiniz?" sorusuna Güneş şu yanıtı verdi:

"Başka programlara geri dönmek istemiyorum, söylemlerimi de olumsuz kullanmak istemiyorum, nasıl bir program varsa ona uymaya çalışacağız. Güven listede olmadığı için Adriano da sakatlığı düzelmediği için burada yok. Diğer oyuncular burada, iki üç tane oyuncumuzda da gribal enfeksiyon var. Onların durumuna bir daha bakacağız, çıkabileceğimiz şartlar itibarıyla en iyi kadro ile çıkmaya çalışacağız. Tabii pazar maçı da önemli."

Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmanın da pazar günü oynatılacağı hatırlatılan Güneş, "Bize bir ayrıcalık yapılsın demiyorum. Olabildiğince hakka, hukuka, adalete uygun olarak hem programlar hem maçlar oynansın diyorum. Siz de zaten görmüşsünüz tabloyu biz de biliyoruz ama bunu konuşarak gündeme getirmek istemiyoruz. Tabii sağlıklı değil, doğru değil, Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynadık, perşembe günü hem biz hem onlar oynadı. O da pazar günü oynanabilirdi ama pazartesine aldılar, normal. Galatasaray bizden bir gün önce oynuyor. Öyle almışsalar ben sadece fikrimi söylüyorum, suçlama, mazeret diye kabul etmeyin. Yapılmışsa da saygı duyacağız. Doğrusu bir gün sonra da oynanabilirdi. Oynanır, oynanmaz değişir onu da bilmiyoruz yani. Çok önemli değil." şeklinde konuştu.

Her maçı kazanmak için oynadıklarını aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Bizde de iyi oyuncular var Malmö'de de iyi oyuncular var. Tabii iyi oyuncularımızın kalitesini futbola hizmetlerini başarılarını biliyoruz. Önemli olan yarın da iyi oynamaları. Aynı şekilde de Antonsson, Rosenberg, Bengtsson ve Christiansen gibi iyi oyuncuları olan bir takımla oynayacağız, dolayısıyla karşımızdaki takımda da sıradan bir takım değil. Hem takım oyununu iyi oynayan hem bireysel olarak da özellikleri olan bir takımla oynayacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz, yarın da öyle olacak, bu dediğimiz iyi oyuncularımızdan da başarı bekliyoruz."

Kadroyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Güneş, "Pepe'yi büyük ihtimalle kullanacağım, Quaresma ile ilgili henüz tam bir karar vermedim. Hem rakibin durumuna göre hem bizim oyuncularımızın sağlık durumuna göre bu akşam idman yaptıktan sonra kesin kararımı vereceğim." diye konuştu.

İsveçli gazetecinin Quaresma'nın oynayıp oynamayacağı ile ilgili ısrarlı sorusunu şakayla karşılık yanıtlayan Güneş, "Sence oynasın mı oynamasın mı?" diye gazeteciye sordu. Gazetecinin cevabı ise "Bence yarın oynamayabilir." oldu.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Porto 1-0 Galatasaray geniş özet Şampiyonlar Ligi maç özetleri Yeni Şafak'ta. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda çok etkili olmasına rağmen istediği pozisyonları değerlendiremedi. 49. dakikada kalesinde golü bulan temsilcimiz sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Maça ait önemli dakikalar13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru ortaladı. Sinan Gümüş'ün gelişine yaptığı vuruşta Maxi Pereira'ya çarpan top kornere gitti. 26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Porto atağında, Corona'nın ortasında arka direkte topla buluşan Brahimi'nin şutunda Muslera gole izin vermedi. 38'inci dakikada Rodrigues'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Nagatomu'nun şutunda top Casillas'tan döndü. Dönen topta Porto savunması topu uzaklaştırmayı başardı. 39'uncu dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 45'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, kendi yarı sahasından topla hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girdikten sonra şutunu attı. Casillas ayaklarıyla kornere topu gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.49'uncu dakikada Alex Telles'in kullandığı kornerde Marega'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 76'ncı dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodrigues'in şutu farklı şekilde auta gitti. 79'uncu dakikada Feghouli'nin ortasında arka direkteki Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 84'üncü dakikada Andre Pereira'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Marega, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Marega'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 90'ıncı dakikada Brahimi'nin pasıyla topla buluşan Andre Pereira'nın vuruşu yandan dışarı çıktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Porto, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.STAT: DragaoHAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon BennetPORTO: Casillas - Maxi, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera (Dk. 88 Oliviera), Otavio (Dk. 80 Pereira), Corona (Dk. 69 Torres), Marega, BrahimiGALATASARAY: Muslera - Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando (Dk. 86 Yunus), Donk (Dk. 68 Selçuk), Belhanda (Dk. 74 Feghouli), Onyekuru, Rodrigues, Sinan GümüşGOLLER: Dk. 49 Marega (Porto)SARI KARTLAR: Donk, Serdar Aziz, Linnes, Maicon (Galatasaray) - Militao, Otavio, Danilo (Porto)UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti.Video: Salladık ama yıkamadık: Porto 1-0 Galatasaray (Maç özeti)

Karius: "Beşiktaş'a odaklandım"

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ise basın toplantısında yarın oynayacakları karşılaşma ile şu değerlendirmede bulundu:

"Bu grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız, deplasman maçları her zaman zordur. Burada kesinlikle en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor. Kolay olmayacak ama ben kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. En üst düzeyde oynarsak, yüzde yüzümüzü ortaya koyarsak 3 puanı alabiliriz ve tek amacımız da bu kazanarak devam etmek."

Karius, savunmadaki arkadaşlarıyla uyumunun nasıl olduğu yönündeki bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Sizin de bildiğiniz gibi birkaç maç oynadım. Her hafta daha iyiye gidiyor. Hızlı bir şekilde uyum sağlamam için, ellerinden geleni yaptılar ve bu gelişimi antrenmanlarda devam ettirmeye çalıyoruz. Özellikle savunma oyuncularıyla bir takım detaylar üzerinde çalışıyoruz."

Malmö'yü çalıştıran Uwe Rösler'in Alman olması hatırlatılan ve Rösler'i tanıyıp tanımadığı sorulan Karius, "Kendisiyle ilgili doğrusunu söylemek gerekirse pek bir bilgim yok ama burada iyi işler yaptığını biliyorum onun adına da memnunum ama çok fazla bilgi sahibi değilim." dedi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla Real Madrid karşısında yediği goller hatırlatılan Karius şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla ilgili yeteri kadar soru soruldu, yeteri kadar da cevap verdim ama bu bahsettiğiniz maç artık geçen sezonda kaldı. Kesinlikle onu düşünmüyorum. Kaldı ki geçen sezonu tamamında da iyi bir performans göstermiştim. Şu anda buraya odaklanmış durumdayım."