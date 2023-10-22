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Manchester City, Premier Lig'de galibiyet yollarına geri döndü | ÖZET

Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Brighton & Hove Albion'u 2-1 mağlup ederek Premier Lig'de galibiyet yollarına geri döndü. Manchester City’nin golleri Julian Alvarez (25'), Erling Haaland (32') ile gelirken, Brighton tek golü ise 57' Ansu Fati’den geldi. Manchester City - Brighton maç özetini maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:41 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester City - Brighton maç özeti

Manchester City - Brighton maç özeti

İngiltere Premier League'in 9. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Manchester City galibiyeti ile tamamlandı.

Manchester City - Brighton maç özeti

Julian Alvarez, City adına skoru 25. dakikada açtı ve düzgün bir pas hamlesini ceza sahası içinden yaptığı klinik vuruşla tamamladı. Erling Haaland, yedi dakika sonra ev sahibi takımın liderliğini ikiye katladı ve Kevin De Bruyne'nin ortasının ardından yakın mesafeden evine doğru ilerledi.

Brighton, 57. dakikada Ansu Fati'nin ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla üst köşeye yaptığı vuruşla topu geri çekti. Ancak City, Premier Lig tablosunun zirvesine geri dönmek için galibiyete devam etti.

Manchester City 10 kişi kaldı

Manchester City forması giyen Manuel Akanji, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Erling Haaland eğlence olsun diye gol atmaya devam ediyor. Norveçli forvet, City formasıyla çıktığı 12 Premier Lig maçında 15 gol kaydetti.

Manchester City'nin savunması en iyi durumda değildi ancak galibiyeti garantilemeyi başardılar.

Brighton & Hove Albion yetenekli bir takım olduklarını ve Premier Lig'deki herkes için zorlu bir rakip olacaklarını gösterdi.

Manchester City'nin sonraki maçı ne zaman, kiminle?

Manchester City önümüzdeki cumartesi Premier Lig'de Sheffield United'a giderken, aynı gün Brighton & Hove Albion da Chelsea'yi konuk edecek.

Manchester City - Brighton maç özetini izle

Manchester City - Brighton maç özetini izlemek için

Manchester City - Brighton maç sonucu

Premier Lig puan durumu

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