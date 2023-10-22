İngiltere Premier League'in 9. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Manchester City galibiyeti ile tamamlandı.

Manchester City - Brighton maç özeti

Julian Alvarez, City adına skoru 25. dakikada açtı ve düzgün bir pas hamlesini ceza sahası içinden yaptığı klinik vuruşla tamamladı. Erling Haaland, yedi dakika sonra ev sahibi takımın liderliğini ikiye katladı ve Kevin De Bruyne'nin ortasının ardından yakın mesafeden evine doğru ilerledi.

Brighton, 57. dakikada Ansu Fati'nin ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla üst köşeye yaptığı vuruşla topu geri çekti. Ancak City, Premier Lig tablosunun zirvesine geri dönmek için galibiyete devam etti.

Manchester City 10 kişi kaldı

Manchester City forması giyen Manuel Akanji, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Erling Haaland eğlence olsun diye gol atmaya devam ediyor. Norveçli forvet, City formasıyla çıktığı 12 Premier Lig maçında 15 gol kaydetti.

Manchester City'nin savunması en iyi durumda değildi ancak galibiyeti garantilemeyi başardılar.

Brighton & Hove Albion yetenekli bir takım olduklarını ve Premier Lig'deki herkes için zorlu bir rakip olacaklarını gösterdi.

Manchester City'nin sonraki maçı ne zaman, kiminle?

Manchester City önümüzdeki cumartesi Premier Lig'de Sheffield United'a giderken, aynı gün Brighton & Hove Albion da Chelsea'yi konuk edecek.

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Manchester City - Brighton maç sonucu