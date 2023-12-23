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FIFA Dünya Kulüpler Kupası Manchester City’nin: Julian Alvarez'den 2 gol 1 asist!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde Manchester City ve Fluminense karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve City kupanın sahibi oldu. Goller dakika 1’ Julian Alvarez, 27’ Nino (k.k.), 72’ Philip Foden ve 88’ Julian Alvarez’den geldi. Manchester City - Fluminense maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:24 - 23/12/2023 samedi
Güncelleme: 09:25 - 23/12/2023 samedi
Yeni Şafak
Manchester City, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense'yi 4-0 mağlup ederek kupayı kaldırdı.
Manchester City, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense'yi 4-0 mağlup ederek kupayı kaldırdı.
, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense ile karşılaştı. City, Alvarez (2), Philip Foden’ın golleriyle maçtan 4-0 galip geldi ve kupanın sahibi oldu. Fluminense’de Nino dakika 27’de kendi kalesine gol kaydetti. Manchester City - Fluminense maç özeti haberimizde.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Fluminense maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇ SONUCU



#Manchester City
#Fluminense
#FIFA Dünya Kulüpler Kupası
il y a 38 minutes
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