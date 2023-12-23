, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense ile karşılaştı. City, Alvarez (2), Philip Foden’ın golleriyle maçtan 4-0 galip geldi ve kupanın sahibi oldu. Fluminense’de Nino dakika 27’de kendi kalesine gol kaydetti. Manchester City - Fluminense maç özeti haberimizde.