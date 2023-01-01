İngiltere FA Cup 3. Tur’da son 5 maçını kazanamayan Leeds United ve son 8 maçını kazanamayan Cardiff City karşı karşıya geldi. Leeds United rakibini 5-2 mağlup etti. Goller dakika 1’ ve 36’ Degnand Wilfried Gnonto (2), 34’ Rodrigo, 71’ ve 76’ Patrick Bamford (2)’dan geldi. Bu sonuçla Leeds United adını bir üst tura yazdırdı. Leeds United - Cardiff City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.