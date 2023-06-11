UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezondur kazananı belirleyen 1-0'lık skor İstanbul'da da değişmedi. Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Manchester City, Inter man özeti

6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji’nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries’in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco’nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku’ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.

Manchester City, kupasını aldı

Maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupayı takım kaptanı İlkay Gündoğan'a verdi. İlkay, daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürürken, Manchester Cityli oyuncular, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı.

Mücadelenin sona ermesiyle Manchester City'nin teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Manchester Cityli futbolcular, sonrasında mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Manchester ekibinin oyuncuları, daha sonra kupayla tribünleri dolaştı. Interli futbolcular ve taraftarlar ise karşılaşmanın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sahaya girerek futbolcularını teselli etti. Manchester City futbolcuları ve teknik heyeti, platformun yanına dizilerek madalyalarını almaya giden Interli oyuncuları alkışladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi

Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde "1-0" geleneği bozulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezondur kazananı belirleyen 1-0'lık skor İstanbul'da da değişmedi.

2005 yılında normal süresi 3-3 sona eren Milan-Liverpool maçıyla 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez futbolseverleri tek gollü şampiyonlukla uğurladı.

Manchester City ile Inter arasında oynanan final mücadelesinde Rodri dışında gol atmayı başaran futbolcu olmadı. Finalde geçen sezon Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, 2020-2021 sezonunda ise Chelsea, Manchester City'i aynı skorla yenerek kupayı kazanmıştı.



