Manchester City

İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Bu akşam Crystal Palace evinde Manchester United’ı konuk edecek. 3 maçtır galibiyete hasret olan Patrick Vierira’nın öğrencileri evinde 3 puana ulaşmak için sahaya çıkacak. Öte yandan son 19 maçında sadece bir yenilgi alana Ten Hag’ın öğrencileri bu maçı kazanarak İngiltere Premier Lig’de 2. sıraya yerleşmek istiyor. Peki Crystal Palace - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.