İngiltere Premier Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor
İngiltere Premier Lig 21. hafta açılış maçında Manchester City evinde Tottenham’ı konuk ediyor. Etihad stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Simon Hooper yönetecek. Son 2 maçını kazanamayan her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 39 puanla 2. sırada yer alan Manchester City Tottenham ile oynadığı son 5 Premier Lig maçının 4’ünü kaybetti. Peki Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.
17:24 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester City - Tottenham
İngiltere Premier Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Bu akşam Manchester City evinde Tottenham’ı ağırlayacak. İşte maç bilgisi.
MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - Tottenham maçı saat 23:00’de başlayacak. Maç
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