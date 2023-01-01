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İngiltere Premier Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor

İngiltere Premier Lig 21. hafta açılış maçında Manchester City evinde Tottenham’ı konuk ediyor. Etihad stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Simon Hooper yönetecek. Son 2 maçını kazanamayan her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 39 puanla 2. sırada yer alan Manchester City Tottenham ile oynadığı son 5 Premier Lig maçının 4’ünü kaybetti. Peki Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.

17:24 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester City - Tottenham

Manchester City - Tottenham

İngiltere Premier Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Bu akşam Manchester City evinde Tottenham’ı ağırlayacak. İşte maç bilgisi.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - Tottenham maçı saat 23:00’de başlayacak. Maç
BEIN SPORTS 3
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU





#Manchester City
#Tottenham
#İngiltere Premier Lig
#21. hafta
#puan durumu
2 saat önce
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İngiltere Premier Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor
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