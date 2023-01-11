Manchester United 3-0 Charlton Athletic Maç Özeti

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Manchester United - Charlton Athletic karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MANCHESTER UNİTED - CHARLTON ATHLETİC MAÇ ÖZETİ
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Manchester United - Charlton Athletic karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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