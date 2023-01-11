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Manchester United 3-0 Charlton Athletic Maç Özeti

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Manchester United evinde Charlton Athletic’i konuk etti. Manchester United maçı 3-0 kazandı. Goller dakika 21’ Antony, 90’ ve 90+4’ Marcus Rashford (2)’dan geldi. Bu sonuçla Manchester United adını bir üst tura yazdırdı. Manchester United - Charlton Athletic maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United 3-0 Charlton Athletic Maç Özeti
Manchester United 3-0 Charlton Athletic

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Manchester United - Charlton Athletic karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MANCHESTER UNİTED - CHARLTON ATHLETİC MAÇ ÖZETİ

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