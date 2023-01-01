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Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 19 Ocak 2023 Perşembe ve Cuma günleri için uyarı yapana meteoroloji, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri için uyarılarda bulundu. Manisa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
14:19 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manisa 5 günlük hava durumu

Manisa 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİNE DİKKAT

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, Manisa il genelinde 19 Ocak 2023 Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

MANİSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Manisa 5 günlük hava durumu için



#Manisa
#fırtına
#rüzgar
#hava durumu
#meteoroloji
2 saat önce
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Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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