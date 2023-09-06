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Manisa’da 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa’nın doğu ilçeleri; Gördes, Demirci, Selendi, Köprübaşı ve Kula için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonra kuvvetli olması ve kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Manisa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:21 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manisa 5 günlük hava durumu

Manisa 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından
’nın doğu ilçeleri; Gördes, Demirci, Selendi, Köprübaşı ve Kula için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Manisa 5 günlük hava durumu haberimizde.

MANİSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Manisa 5 günlük hava durumu için

METEOROLOJİ MANİSA’DA 5 İLÇE İÇİN UYARI YAPTI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonra Manisa’nın doğu ilçeleri olan Gördes, Demirci, Selendi, Köprübaşı, Kula’da yerel olarak kuvvetli olması ve kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak etkisini devam ettirmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



#Manisa
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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Manisa’da 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı