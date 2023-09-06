Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonra Manisa’nın doğu ilçeleri olan Gördes, Demirci, Selendi, Köprübaşı, Kula’da yerel olarak kuvvetli olması ve kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak etkisini devam ettirmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.