Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam Manisa FK evinde Göztepe’yi konuk edecek. Ligde 5 puanla 12. sırada yer alan Göztepe 5 haftadır yenilmeyen zorlu rakibine karşı 3 puanla dönmeye çalışacak. Peki, Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.
MANİSA FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MANİSA FK - GÖZTEPE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MANİSA FK
1 Muhammed Alperen Uysal
6 Kaan Kanak
17 Daniel Graovac
26 Bedirhan Altunbaş
45 Ayberk Karapo
4 Tugay Kacar
8 Oğuz Gürbulak
11 Kerim Frei
36 Burak Altıparmak
91 Sandro Lima
98 Jetmir Topalli
GÖZTEPE
1 Mateusz Lis
4 Taha Altıkardeş
19 Yunus Emre Gedik
24 Lasse Nielsen
77 Ogün Bayrak
6 Celil Yüksel
30 Yalçın Kayan
32 İzzet Malak
43 David Tijanic
45 Billel Messaoudi
18 Mame Biram Diouf