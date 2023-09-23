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Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de 6. haftasında Manisa FK evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlıyor. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Ligde 5 maçtır yenilgi almaya Manisa zorlu rakibi karşısında serisini devam ettirmek istiyor. Ligde 11 puanla 2. sırada yer alan Manisa, Göztepe ile daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:52 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam Manisa FK evinde Göztepe’yi konuk edecek. Ligde 5 puanla 12. sırada yer alan Göztepe 5 haftadır yenilmeyen zorlu rakibine karşı 3 puanla dönmeye çalışacak. Peki, Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

MANİSA FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig 6. haftası Manisa FK - Göztepe maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma
TRT AVAZ
ve
beIN SPORTS MAX 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANİSA FK - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANİSA FK

1 Muhammed Alperen Uysal

6 Kaan Kanak

17 Daniel Graovac

26 Bedirhan Altunbaş

45 Ayberk Karapo

4 Tugay Kacar

8 Oğuz Gürbulak

11 Kerim Frei

36 Burak Altıparmak

91 Sandro Lima

98 Jetmir Topalli

GÖZTEPE

1 Mateusz Lis

4 Taha Altıkardeş

19 Yunus Emre Gedik

24 Lasse Nielsen

77 Ogün Bayrak

6 Celil Yüksel

30 Yalçın Kayan

32 İzzet Malak

43 David Tijanic

45 Billel Messaoudi

18 Mame Biram Diouf

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Manisa FK
#Göztepe
#Trendyol 1. Lig
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