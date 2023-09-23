Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam Manisa FK evinde Göztepe’yi konuk edecek. Ligde 5 puanla 12. sırada yer alan Göztepe 5 haftadır yenilmeyen zorlu rakibine karşı 3 puanla dönmeye çalışacak. Peki, Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.