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Manisa FK, D. Boluspor’a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Dyorex Boluspor’a konuk oluyor. Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Boluspor evinde oynadığı son 9 maçı da kaybetmedi. Manisa zorlu deplasmandan 3 puan alarak play off hattında önemli bir yer edinmek istiyor. Peki Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? İşte maç detayları ve Spor Toto 1. Lig puan durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa FK’nın maçı ne zaman, saat kaçta?
Manisa FK - D. Boluspor

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta maçında deplasmanda Dyorex Boluspor’a konuk olacak.

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Boluspor maçı Bolu Atatürk Stadı’nda 14 Ocak cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak.

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Manisa Futbol Kulübü ile Dyorex Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Karşılaşmada Emre Kargın’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere.

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