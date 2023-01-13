Manisa FK, D. Boluspor’a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta maçında deplasmanda Dyorex Boluspor’a konuk olacak.
MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa FK - Boluspor maçı Bolu Atatürk Stadı’nda 14 Ocak cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak.
MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Manisa Futbol Kulübü ile Dyorex Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Karşılaşmada Emre Kargın’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere.
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU