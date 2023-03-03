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Mansur Yavaş Akşener’in çağrısına cevap verdi mi?

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olmasına karşı çıkan Meral Akşener 6’lı mayası devirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Akşener, “Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyoruz” diyerek bu iki ismi aday olmaları konusunda karar vermeye çağırdı. Mansur Yavaş Akşener’in çağrısına henüz bir cevap vermedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise Akşener'in çağrısına son noktayı koyacak açıklama geldi. İşte detaylar.

17:25 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener ve Mansur Yavaş

Meral Akşener ve Mansur Yavaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masada 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi. Akşener bu iki ismi şu şekilde çağrıda bulundu: “Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

İmamoğlu, Yavaş, Akşener
  • Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız."

Mansur Yavaş Akşener’in çağrısına cevap verdi mi?

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Akşener’in çağrısına henüz bir cevap gelmedi. Gelen son bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Mansur Yavaş ile görüşmeye gittiği bildirildi.

İmamoğlu ne açıklaması yaptı?

  • Altılı Masa’nın son toplantısında yaşanan Cumhurbaşkanı adayı krizi sonrası, İYİ Parti’nin istediği isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adayım Kılıçdaroğlu” açıklaması yaptı. Halk TV yayınında konuşan İmamoğlu, “Her yerde söyledim, adayım genel başkanım. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Altılı masadan bir eksilmemeli” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’i ilk tepki: Bütün taşlar yerine oturacak

İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa'nın dağıldığını gösteren açıklamaları sonrası ilk değerlendirme CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz.”

AK Parti’den dağılan 6’lı masa açıklaması

Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti’den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.


Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”
Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”

Altılı Masa toplantısının ardından İYİ Parti’de hareketli anlar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından açıklamalar yaptı, 6 partinin bir araya gelerek kurduğu masayı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında 12. Olağan Büyük Kurultay’ında söylediği sözler akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın Cumhurbaşkan adayı halen netlik kazanmazken bir yandan da kamuoyu araştırmaları da yapılmaya devam ediliyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#Mansur Yavaş
#Meral Akşener
#kemal kılıçdaroğlu
#iyi parti
43 dakika önce
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