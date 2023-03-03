Meral Akşener ve Mansur Yavaş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masada 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi.
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi. Akşener bu iki ismi şu şekilde çağrıda bulundu: “Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.
- Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız."
Mansur Yavaş Akşener’in çağrısına cevap verdi mi?
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Akşener’in çağrısına henüz bir cevap gelmedi. Gelen son bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Mansur Yavaş ile görüşmeye gittiği bildirildi.
İmamoğlu ne açıklaması yaptı?
- Altılı Masa’nın son toplantısında yaşanan Cumhurbaşkanı adayı krizi sonrası, İYİ Parti’nin istediği isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adayım Kılıçdaroğlu” açıklaması yaptı. Halk TV yayınında konuşan İmamoğlu, “Her yerde söyledim, adayım genel başkanım. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Altılı masadan bir eksilmemeli” dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’i ilk tepki: Bütün taşlar yerine oturacak
İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa'nın dağıldığını gösteren açıklamaları sonrası ilk değerlendirme CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz.”
AK Parti’den dağılan 6’lı masa açıklaması
Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti’den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.