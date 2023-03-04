|
Reklam
Reklam
Özgün

Meral Akşener isyan çağrısı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor” demişti. Her iki isim de Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğunu yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Peki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Akşener ile ne zaman, saat açta görüşecek?

16:34 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek ve aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecek.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu nereden görüşecek?

Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi. "Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

Meral Akşener İmamoğlu ve Yavaş ile ne zaman görüşecek?

İmamoğlu ve Yavaş’ın, Akşener'le görüşeceği günü ve saati henüz belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan dağılan 6’lı masa için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik." dedi. Dökülen taşları toplamak gibi bir dertleri olmadığını söyleyen Erdoğan, Biz bunun böyle olacağını zaten aylar önce söylemiştik. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Biz söylemiştik" diye konuştu.

2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın adayı açıklanması beklenirken, Meral Akşener yasayı devirdi. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#Mansur yavaş
#ekrem imamoğlu
#meral akşener
28 dakika önce
default-profile-img
Meral Akşener isyan çağrısı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz
''Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde'
Mustafa Balbay'dan dikkat çeken Akşener iddiası: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa ne yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk 6'lı masa yorumu: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz
Kereste taşıyan gemi, Antalya Körfezi'nde yan yattı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.