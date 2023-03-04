Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek ve aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecek.
Meral Akşener ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu nereden görüşecek?
Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi. "Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."
Meral Akşener İmamoğlu ve Yavaş ile ne zaman görüşecek?
İmamoğlu ve Yavaş’ın, Akşener'le görüşeceği günü ve saati henüz belli olmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dağılan 6’lı masa için ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik." dedi. Dökülen taşları toplamak gibi bir dertleri olmadığını söyleyen Erdoğan, Biz bunun böyle olacağını zaten aylar önce söylemiştik. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Biz söylemiştik" diye konuştu.