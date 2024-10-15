Manyetometre olarak da adlandırılan gauss metre, manyetik alan gücü ve yönünü ölçme de kullanılan cihazdır. Manyetik alanın vektörel olarak gücü ve yönü ile karakterize edilir. Manyetik alan SI biriminde Tesla ile CGS biriminde Gauss olarak ifade edilmekte olup 10.000 Gauss, 1 Tesla’ya eşittir. Manyetometreler iki genel amacı ölçmek için kullanılırlar.

Manyetometreler ile çeşitli tarzda ölçüm yapmakta olup dünyanın manyetik alanı ve jeofizik araştırmalarında manyetik tespitler için kullanılır. Manyetometreler ile vektörel ve skaler olarak ölçüm yapılmaktadır. Metal detektörü olarak da kullanılmaktadır ve sadece manyetik metalleri tespit edebilmektedir. Manyetometreler geleneksel metal detektörlerinden daha derinlerde ölçüm yapabilir ve daha büyük metalleri tespit edebilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile entegre boyutlarında üretilerek daha ucuz maliyetli olarak kullanımı artmıştır. Akıllı cihazlarda da kullanılmaktadır.