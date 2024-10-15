Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu. AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında yürütülen "Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması" projesi kapsamında iyonosferin hem karadan jeodezik yöntemler (GNSS) hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülüyor.
Proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.
İstasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ve AFAD İl Müdürü Ümit Doğan tarafından yerinde incelendi.
Yetkililer, sistemin kurulumunu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi aldı.
Manyetometre Nedir?
Manyetometre olarak da adlandırılan gauss metre, manyetik alan gücü ve yönünü ölçme de kullanılan cihazdır. Manyetik alanın vektörel olarak gücü ve yönü ile karakterize edilir. Manyetik alan SI biriminde Tesla ile CGS biriminde Gauss olarak ifade edilmekte olup 10.000 Gauss, 1 Tesla’ya eşittir. Manyetometreler iki genel amacı ölçmek için kullanılırlar.
Manyetometre Nasıl Kullanılır?
Manyetometreler ile çeşitli tarzda ölçüm yapmakta olup dünyanın manyetik alanı ve jeofizik araştırmalarında manyetik tespitler için kullanılır. Manyetometreler ile vektörel ve skaler olarak ölçüm yapılmaktadır. Metal detektörü olarak da kullanılmaktadır ve sadece manyetik metalleri tespit edebilmektedir. Manyetometreler geleneksel metal detektörlerinden daha derinlerde ölçüm yapabilir ve daha büyük metalleri tespit edebilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile entegre boyutlarında üretilerek daha ucuz maliyetli olarak kullanımı artmıştır. Akıllı cihazlarda da kullanılmaktadır.