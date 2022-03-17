Barcelona maçında kafa vuruşuyla gündeme gelen Marcao kimdir, Marco kaç yaşında, nereli?

Nef Stadı'nda oynanan maçın 28. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Marcao, Barçalı futbolcuların arasından harika bir kafa vuruşuyla sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Sarı Kırmızılı taraftarı sevindiren vuruşu ile gündeme gelen Marcao'nun hayatına ilişkin ayrıntılar sorgulanıyor.

KEREM AKTÜRK'E ATTIĞI YUMRUK İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla gündem olan Brezilyalı futbolcu, affedilmesinin ardından gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden biri haline geldi.

MARCAO KİMDİR?

Ünlü futbolcu Marcao ülkemizde forma giyen Brezilyalı futbolcular arasında yer almaktadır. Marcao 5 Haziran 1996 doğumludur. Doğum tarihinden de anlaşılacağı üzere Marcao 24 yaşında olan bir futbolcudur.

2018-19 sezonunu ara transfer bölümünde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı Galatasaray ile ilk resmi müsabakasına, 2018-19 sezonunun 18. devresinde Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray futbol takımının 6-0 kazandığı Ankaragücü müsabakasında çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika forma giydi. Takıma dahil olmasının ardından çıkılan 10 lig müsabakasının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta müsabakası olan Fenerbahçe derbisinde kart cezası sebebiyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica müsabakasıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere seneyi 21 maç ile tamamladı. Sezon tamamlandığında Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşamış oldu.

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SPOR Galatasaray-Barcelona (CANLI)