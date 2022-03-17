Özgün Barcelona maçında kafa vuruşuyla gündeme gelen Marcao kimdir, Marco kaç yaşında, nereli?
ÖZGÜN HABERLER

Barcelona maçında kafa vuruşuyla gündeme gelen Marcao kimdir, Marco kaç yaşında, nereli?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Marcao korner bayrağını kırdı. Marcao'nun maçın ilk golünü atması ile yaşanan büyük sevinç sosyaal medyaya da yansıdı. Galatasaray Barcelona maçına damga vuran Marcao'nun hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. Marcao kimdir? Marcao kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcu Marcao hakkında ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao Kimdir? Galatasaray Barcelona Maçı Marcaonun Golü!
marcao

Nef Stadı'nda oynanan maçın 28. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Marcao, Barçalı futbolcuların arasından harika bir kafa vuruşuyla sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Sarı Kırmızılı taraftarı sevindiren vuruşu ile gündeme gelen Marcao'nun hayatına ilişkin ayrıntılar sorgulanıyor.

KEREM AKTÜRK'E ATTIĞI YUMRUK İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla gündem olan Brezilyalı futbolcu, affedilmesinin ardından gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden biri haline geldi.

MARCAO KİMDİR?

Ünlü futbolcu Marcao ülkemizde forma giyen Brezilyalı futbolcular arasında yer almaktadır. Marcao 5 Haziran 1996 doğumludur. Doğum tarihinden de anlaşılacağı üzere Marcao 24 yaşında olan bir futbolcudur.

2018-19 sezonunu ara transfer bölümünde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı Galatasaray ile ilk resmi müsabakasına, 2018-19 sezonunun 18. devresinde Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray futbol takımının 6-0 kazandığı Ankaragücü müsabakasında çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika forma giydi. Takıma dahil olmasının ardından çıkılan 10 lig müsabakasının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta müsabakası olan Fenerbahçe derbisinde kart cezası sebebiyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica müsabakasıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere seneyi 21 maç ile tamamladı. Sezon tamamlandığında Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşamış oldu.

Galatasaray-Barcelona (CANLI)
SPOR
Galatasaray-Barcelona (CANLI)

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao ile ilgili flaş karar
SPOR
Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao ile ilgili flaş karar
Barcelona acı çekti

'Barcelona acı çekti'

​İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor.
Galatasaray veda etti

Galatasaray veda etti

​Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'dan elendi.
Avrupa Kupaları için kötü haber

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı düştü.

​İspanyol kulüp resmi hesabından paylaştı.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Kiev yangın yeri

Kiev yangın yeri

​Rus saldırısı sonrası başkent alevlere teslim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.