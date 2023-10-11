‘Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?’ soruları Samsunsporlu taraftarların gündeminde yer alıyor. Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Peki, Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı? İşte soruların yanıtları.