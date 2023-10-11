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Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

Süper Lig’de sezon başından bu yana henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile geçtiğimiz hafta yollar ayrılmıştı. Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol'un getirildiğini resmen açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası kırmızı-beyazlı taraftarlar ‘Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?’ sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Alman teknik adam Marcus Gisdol hakkında merak ettiğiniz her şey.

09:22 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

‘Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?’ soruları Samsunsporlu taraftarların gündeminde yer alıyor. Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Peki, Marcus Gisdol kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı? İşte soruların yanıtları.

MARCUS GİSDOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Marcus Gisdol, 17 Ağustos 1969 tarihinde Almanya'nın Geislingen an der Steige kentinde doğmuştur. 54 yaşındadır.

Futbolculuk kariyerinde, SC Geislingen, SSV Reutlingen, 1. FC Pforzheim, SpVgg Au/Iller ve TSG 1899 Hoffenheim II takımlarında forma giymiştir.

Teknik direktörlük kariyerine, 2009 yılında TSG 1899 Hoffenheim II takımında başlamıştır. Ardından, TSG 1899 Hoffenheim, Hamburger SV, 1. FC Köln ve FK Lokomotiv Moskva takımlarını çalıştırmıştır.

Markus Gisdol, Alman futbolunun önemli teknik direktörlerinden biridir. Kariyerinde, 2. Bundesliga ve Bundesliga'da başarılı sonuçlar elde etmiştir.



#Marcus Gisdol
#Samsunspor
#Hüseyin Likoğlu
#Yüksel Yıldırım
21 dakika önce
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