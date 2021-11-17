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Marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık? sorusu alış veriş yapmak için marketlerin kapanış saatini araştıran kişiler tarafından merak ediliyor. Market çalışma saatleri pandemi sürecinde birçok kez değiştirilmişti. Vatandaşlar "marketler kaçta açılıyor, marketler kaçta kapanıyor?" sorularını merak ediliyor. Peki, şuanda A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri nedir? A101 kaçta çalışıyor, kaçta kapanıyor? BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin güncel çalışma saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marketler kaça kadar açık?
market

Hergün milyonlarca vatandaşın alışveriş ihtiyacını karşıladığı marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Marketler kaça kadar açık? sorusu marketlerin kapanış saatinden önce alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İşte BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin kapanış saati...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik gösteriyor. Ancak A101, ŞOK, BİM marketlerinin çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir

BİM KAÇA KADAR AÇIK?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?

Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:

- Migros

- CarrefourSA

- A101

- Şok

- BİM

- Hakmar

- Makro Market

- Ekomini

- UCZ

- Happy Center

- Kim

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