Hergün milyonlarca vatandaşın alışveriş ihtiyacını karşıladığı marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Marketler kaça kadar açık? sorusu marketlerin kapanış saatinden önce alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İşte BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin kapanış saati...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik gösteriyor. Ancak A101, ŞOK, BİM marketlerinin çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir

BİM KAÇA KADAR AÇIK?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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A101 KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?

Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:

- Migros

- CarrefourSA

- A101

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- Şok

- BİM

- Hakmar

- Makro Market

- Ekomini

- UCZ

- Happy Center

- Kim