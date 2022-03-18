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Marmaray saatlerinde değişiklik: Marmaray kaça kadar açık olacak?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 4TCDD, İstanbul'da Kar önlemleri kapsamında Marmaray seferlerinin uzatıldığını duyurdu. Marmaray seferleri kar yağışı süresince nasıl olacak? Marmaray saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaray saat kaça kadar açık? Marmaray seferleri değişti!
marmaray

Son dakika haberine göre; İstanbul’da ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar devam edeceği duyuruldu.

MARMARAY SEFERLERİ UZATILDI

Yapılan açıklamada, "Yolcularımıza Duyuru! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.
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