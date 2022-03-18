Marmaray saatlerinde değişiklik: Marmaray kaça kadar açık olacak?

Son dakika haberine göre; İstanbul’da ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar devam edeceği duyuruldu.

MARMARAY SEFERLERİ UZATILDI

Yapılan açıklamada, "Yolcularımıza Duyuru! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.