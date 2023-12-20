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Marmaray seferleri durduruldu mu? 20 Aralık Marmaray'da ne oldu?

"Marmaray seferleri durduruldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da Marmaray seferlerini kullananlar son saatlerde seferlerde yaşanan duraksamanın nedenlerini merak ediyor. Peki Marmaray seferleri durduruldu mu? 20 Aralık Marmaray'da ne oldu?

11:41 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Marmaray seferleri durduruldu mu?
Marmaray seferleri durduruldu mu?

"Marmaray seferleri durduruldu mu? 20 Aralık Marmaray'da ne oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. Peki, seferler ne zaman normale dönecek?

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.SEFERLER SİRKECİ-ÜSKÜDAR ARASINDA TEK HATTAN YAPILIYORMarmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
#Marmaray
#Marmaray durakları
#Üsküdar
1 saat önce
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