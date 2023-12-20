"Marmaray seferleri durduruldu mu? 20 Aralık Marmaray'da ne oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. Peki, seferler ne zaman normale dönecek?