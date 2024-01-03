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2024 Marmaray ücreti ne kadar oldu, kaç TL? (Tam, Öğrenci ve Sosyal Bilet)

2024 Marmaray ücretleri tam bilet, öğrenci ve sosyal bilet fiyatları toplu taşıma kullanan birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayan Marmaray, Gebze’den başlayarak Halkalı’ya kadar 76,6 km boyunca yolculara hizmet vermektedir. 2023 Ağustos ayında Marmaray ücretleri; tam bilet, en kısa yolculukta 15 TL, en uzun yolculuklarda 33 TL olarak fiyatlanmıştı. Öğrenci bilet fiyatı ise en kısa mesafede 7,32 TL en uzun mesafe için 15 TL olarak güncellenmişti. Peki, 2024 Marmaray ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte öğrenci, sosyal ve tam bilet fiyatları.

15:28 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Marmaray ücretleri 2024
Marmaray ücretleri 2024

Marmaray öğrenci, tam ve sosyal bilet fiyatları 2024 yılının ilk günlerinde araştırılıyor. günde yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet veren Marmaray, 1 saatte İstanbul'un iki yakasında seyahat imkanı sağlıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte güncel Marmaray fiyatları toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Marmaray 2024 tam, öğrenci ve sosyal biletleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.

MARMARAY ÜCRETLERİ 2024 (TAM BİLET, ÖĞRENCİ BİLET VE SOSYAL BİLET)

2024 Marmaray tam bilet, öğrenci bileti ve sosyal bilet fiyatları şu şekilde;

TAM BİLET FİYATLARI

Marmaray tam bilet, en kısa yolculukta 15 TL, en uzun yolculuklarda 33 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Gebze – Halkalı arası Tam Ücret: 33,20 TL,

Pendik – Küçükçekmece arası Tam Ücret: 30 TL,

Zeytinburnu – Tuzla arası Tam Ücret: 25,68 TL,

Ayrılık çeşmesi – İçmeler arası Tam Ücret: 22,26 TL,

Üsküdar – Cevizli arası Tam Ücret: 19,29 TL,

Pendik – Maltepe arası Tam Ücret:15 TL,

Bostancı – Yenikapı arası Tam Ücret: 19,29 TL

ÖĞRENCİ BİLET FİYATI

Öğrenci fiyatı ise en kısa mesafede 7,32 TL en uzun mesafe için 15 TL’dir.

1-7 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 7,32 ₺

8-14 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 9,02 ₺

15-21 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 10,74 ₺

22-28 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 12,21₺

29-35 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 14,36 ₺

36-43 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 15 ₺

SOSYAL BİLET FİYATLARI

Sosyal bilet fiyatı en kısa mesafede 10,74 TL en uzun mesafede ise 23,14 TL’dir.

1-7 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 10,74 ₺

8-14 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 13,30 ₺

15-21 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 15,64 ₺

22-28 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 18,21 ₺

29-35 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 21,42 ₺

36-43 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 23,14 ₺

MARMARAY GÜZERGAHI NERELER?

Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor?

İstanbul Halkalı’dan Kalkan Marmaray Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Kocaeli’nde Darıca ve Gebze duraklarından geçmektedir. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.

MARMARAY DURAKLAR ARASI KAÇ DAKİKA?

Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.

Marmaray banliyö trenleri ile Boğazı 4 dakikada geçer, 76,6 kilometrelik Gebze Halkalı arasını 108 dakikada tamamlayabilirsiniz.

MARMARAY DURAK İSİMLERİ

  1. Akvaryum Durağı
  2. Ataköy İstasyonu
  3. Atalar Durağı
  4. Ayrılık Çeşmesi Durağı
  5. Aydıntepe Durağı
  6. Bakırköy İstasyonu
  7. Başak Durağı
  8. Bostancı İstasyonu
  9. Cevizli Durağı
  10. Çayırova Durağı
  11. Darıca Durağı
  12. Erenköy Durağı
  13. Fatih Durağı
  14. Feneryolu Durağı
  15. Florya Durağı
  16. Gebze İstasyonu
  17. Göztepe Durağı
  18. Güzelyalı Durağı
  19. Halkalı İstasyonu
  20. İçmeler Durağı
  21. İdealtepe Durağı
  22. Kartal İstasyonu
  23. Kaynarca Durağı
  24. Kazlıçeşme İstasyonu
  25. Küçükçekmece İstasyonu
  26. Küçükyalı Durağı
  27. Maltepe İstasyonu
  28. Mustafa Kemal Durağı
  29. Osmangazi Durağı
  30. Pendik İstasyonu
  31. Sirkeci İstasyonu
  32. Söğütlüçeşme İstasyonu
  33. Suadiye Durağı
  34. Süreyya Plajı Durağı
  35. Tersane Durağı
  36. Tuzla İstasyonu
  37. Üsküdar İstasyonu
  38. Yenikapı İstasyonu
  39. Yenimahalle İstasyonu
  40. Yeşilköy Durağı
  41. Yeşilyurt Durağı
  42. Yunus Durağı
  43. Zeytinburnu İstasyonu


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