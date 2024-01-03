Marmaray öğrenci, tam ve sosyal bilet fiyatları 2024 yılının ilk günlerinde araştırılıyor. günde yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet veren Marmaray, 1 saatte İstanbul'un iki yakasında seyahat imkanı sağlıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte güncel Marmaray fiyatları toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Marmaray 2024 tam, öğrenci ve sosyal biletleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.
MARMARAY ÜCRETLERİ 2024 (TAM BİLET, ÖĞRENCİ BİLET VE SOSYAL BİLET)
2024 Marmaray tam bilet, öğrenci bileti ve sosyal bilet fiyatları şu şekilde;
TAM BİLET FİYATLARI
Marmaray tam bilet, en kısa yolculukta 15 TL, en uzun yolculuklarda 33 TL olarak fiyatlandırılmıştır.
Gebze – Halkalı arası Tam Ücret: 33,20 TL,
Pendik – Küçükçekmece arası Tam Ücret: 30 TL,
Zeytinburnu – Tuzla arası Tam Ücret: 25,68 TL,
Ayrılık çeşmesi – İçmeler arası Tam Ücret: 22,26 TL,
Üsküdar – Cevizli arası Tam Ücret: 19,29 TL,
Pendik – Maltepe arası Tam Ücret:15 TL,
Bostancı – Yenikapı arası Tam Ücret: 19,29 TL
ÖĞRENCİ BİLET FİYATI
Öğrenci fiyatı ise en kısa mesafede 7,32 TL en uzun mesafe için 15 TL’dir.
1-7 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 7,32 ₺
8-14 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 9,02 ₺
15-21 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 10,74 ₺
22-28 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 12,21₺
29-35 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 14,36 ₺
36-43 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 15 ₺
SOSYAL BİLET FİYATLARI
Sosyal bilet fiyatı en kısa mesafede 10,74 TL en uzun mesafede ise 23,14 TL’dir.
1-7 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 10,74 ₺
8-14 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 13,30 ₺
15-21 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 15,64 ₺
22-28 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 18,21 ₺
29-35 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 21,42 ₺
36-43 İstasyon arası sosyal bilet ücreti 23,14 ₺
MARMARAY GÜZERGAHI NERELER?
Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor?
İstanbul Halkalı’dan Kalkan Marmaray Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Kocaeli’nde Darıca ve Gebze duraklarından geçmektedir. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.
MARMARAY DURAKLAR ARASI KAÇ DAKİKA?
Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.
Marmaray banliyö trenleri ile Boğazı 4 dakikada geçer, 76,6 kilometrelik Gebze Halkalı arasını 108 dakikada tamamlayabilirsiniz.
MARMARAY DURAK İSİMLERİ
- Akvaryum Durağı
- Ataköy İstasyonu
- Atalar Durağı
- Ayrılık Çeşmesi Durağı
- Aydıntepe Durağı
- Bakırköy İstasyonu
- Başak Durağı
- Bostancı İstasyonu
- Cevizli Durağı
- Çayırova Durağı
- Darıca Durağı
- Erenköy Durağı
- Fatih Durağı
- Feneryolu Durağı
- Florya Durağı
- Gebze İstasyonu
- Göztepe Durağı
- Güzelyalı Durağı
- Halkalı İstasyonu
- İçmeler Durağı
- İdealtepe Durağı
- Kartal İstasyonu
- Kaynarca Durağı
- Kazlıçeşme İstasyonu
- Küçükçekmece İstasyonu
- Küçükyalı Durağı
- Maltepe İstasyonu
- Mustafa Kemal Durağı
- Osmangazi Durağı
- Pendik İstasyonu
- Sirkeci İstasyonu
- Söğütlüçeşme İstasyonu
- Suadiye Durağı
- Süreyya Plajı Durağı
- Tersane Durağı
- Tuzla İstasyonu
- Üsküdar İstasyonu
- Yenikapı İstasyonu
- Yenimahalle İstasyonu
- Yeşilköy Durağı
- Yeşilyurt Durağı
- Yunus Durağı
- Zeytinburnu İstasyonu