Otoyol ve ve köprü ücretleri 2024’ün ilk günlerinde güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yaptığı açıklamada yeni yıl ile birlikte otoyollarda en düşük geçiş ücretinin 9 lira, en yüksek geçiş ücreti 84 lira olduğunu duyurdu. Yeni fiyat tarifesi ise 1 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Peki, 2024 köprü geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.