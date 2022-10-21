Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı! İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçlarından Marmaray'da aksaklıklar yaşanıyor. Yenikapı istasyonu ise kullanılamıyor. Marmaray ulaşım hattını kullanan vatandaşlar gecikmenin yaşanması sebebiyle "Marmaray neden çalışmıyor, Marmaray trenleri neden gelmiyor, neden gecikme var, Marmaray seferleri ne zaman düzelecek?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Konuya ilişkin Marmaray sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İşte 21 Ekim Marmaray seferlerinde yaşanan aksaklığın sebebi...

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