Marmaray seferleri neden durdu? Marmaray'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı!

Marmaray seferleri neden durdu, aksadı? Bugün Marmaray'da yaşanan intihar olayı sosyal medyada gündem oldu. Marmaray'ın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama geldi.
MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDU?
Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." ifadelerine yer verildi.
Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.
Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 21, 2022
MARMARAY SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?
Seferlerin şu an Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı. Marmaray seferlerinin ne zaman düzeleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
MARMARAY İLK VE SON TRENLERİN İSTASYONLARDAN KALKIŞ SAATLERİ
Marmaray trenleri 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletiliyor.
İşte Marmaray ilk ve son tren saatleri:
İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN
1. Gebze 06:05 22:50
2. Darıca 06:08 22:53
3. Osmangazi 06:10 22:55
4. Fatih 06:12 22:57
5. Çayırova 06:14 22:59
6. Tuzla 06:03 23:03
7. İçmeler 06:06 23:06
8. Aydıntepe 06:07 23:07
9. Güzelyalı 06:09 23:09
10. Tersane 06:11 23:11
11. Kaynarca 06:14 23:14
12.Pendik 06:02 23:17
13. Yunus 06:04 23:19
14. Kartal 06:07 23:22
15. Başak 06:09 23:24
16. Atalar 06:11 23:26
17. Cevizli 06:14 23:29
18. Maltepe 06:02 23:32
19. Süreyya Plajı 06:04 23:34
20. İdealtepe 06:06 23:36
21. Küçükyalı 06:08 23:38
22. Bostancı 06:10 23:40
23. Suadiye 06:12 23:42
24. Erenköy 06:00 23:45
25. Göztepe 06:02 23:47
26. Feneryolu 06:04 23:49
27. Söğütlüçeşme 06:07 23:52
28. Ayrılıkçeşmesi 06:10 23:55
29. Üsküdar 05:59 23:59
30. Sirkeci 06:03 00:03
31. Yenikapı 06:07 00:07
32. Kazlıçeşme 06:11 00:11
33. Zeytinburnu 06:13 00:13
34. Yenimahalle 06:02 00:16
35. Bakırköy 06:04 00:18
36. Ataköy 06:06 00:20
37. Yeşilyurt 06:09 00:23
38. Yeşilköy 06:11 00:25
39. Florya Akvaryum 06:14 00:28
40. Florya 06:16 00:29
41. Küçükçekmece 06:19 00:33
42. Mustafa Kemal 06:22 00:35
43. Halkalı — —
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN
1. Halkalı 05:58 22:58
2. Mustafa Kemal 06:01 23:01
3. Küçükçekmece 06:04 23:04
4. Florya 06:07 23:07
5. Florya Akvaryum 06:09 23:09
6. Yeşilköy 06:12 23:12
7. Yeşilyurt 06:14 23:14
8. Ataköy 06:02 23:17
9. Bakırköy 06:04 23:19
10. Yenimahalle 06:06 23:21
11. Zeytinburnu 06:09 23:24
12. Kazlıçeşme 06:11 23:26
13. Yenikapı 06:00 23:30
14. Sirkeci 06:03 23:33
15. Üsküdar 06:07 23:37
16. Ayrılıkçeşmesi 06:11 23:41
17. Söğütlüçeşme 06:14 23:44
18. Feneryolu 06:02 23:47
19. Göztepe 06:04 23:49
20. Erenköy 06:06 23:51
21. Suadiye 06:08 23:53
22. Bostancı 06:11 23:56
23. Küçükyalı 06:13 23:58
24. İdealtepe 06:00 00:00
25. Süreyya Plajı 06:02 00:02
26. Maltepe 06:05 00:05
27. Cevizli 06:08 00:08
28. Atalar 06:10 00:10
29. Başak 06:12 00:12
30. Kartal 06:14 00:14
31. Yunus 06:02 00:17
32. Pendik 06:04 00:19
33. Kaynarca 06:07 00:22
34. Tersane 06:10 00:25
35. Güzelyalı 06:12 00:27
36. Aydıntepe 06:14 00:29
37. İçmeler 06:15 00:30
38. Tuzla 06:18 00:33
39. Çayırova 06:22 00:37
40. Fatih 06:24 00:39
41. Osmangazi 06:26 00:41
42. Darıca 06:28 00:43
43. Gebze — —