FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı final mücadelesinde Mısır Premier Lig ekiplerinden Al Ahly ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi. Maç Real Madrid’in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 42’ Vinicius Junior, 46’ Federico Valverde, 65’ Ali Maaloul (pen.), 90+2’ Rodrygo ve 90+8’ Sergio Arribas’dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid finale yükselerek Al-Hilal'in rakibi oldu. Al Ahly - Real Madrid maç özetine izlemek için haberimize bakabilirsiniz.