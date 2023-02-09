|
Özgün

Cengiz'li Marsilya PSG’yi eleyerek çeyrek finale yükseldi

Fransa Kupası Son 16 turunda Marsilya evinde Fransa devi Paris Saint Germain’i konuk etti. Marsilya evinde zorlu rakibi karşısında 2-1 galip geldi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder maçta 85 dakika forma giydi. Goller dakika 31’ Alexis Sanchez, 45’ Sergio Ramos ve 57’ Ruslan Malinovskyi’den geldi. Marsilya - PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:36 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Marsilya 2-1 PSG

Marsilya 2-1 PSG

Fransa Kupası son 16 turunda Marsilya ve PSG karşı karşıya geldi. Maç Marsilya’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Marsilya zorlu rakibini kupadan eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MARSİLYA - PSG MAÇ ÖZETİ

Marsilya - PSG maç özetini izlemek için



#Marsilya
#PSG
#maç özeti
#Fransa Kupası
#son 16
#çeyrek final
#Cengiz Ünder
1 saat önce
default-profile-img
Cengiz'li Marsilya PSG’yi eleyerek çeyrek finale yükseldi
Bir çocuk daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı
İslahiye'de depremzedeler çadır kente yerleştirildi asker çorba dağıttı
Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı
Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi
Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.