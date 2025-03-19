MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ: TÜİK 2025 Mart enflasyonu oranı ne zaman açıklanacak?

"TÜİK 2025 Mart enflasyonu oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,04 olarak güncellendi. Mart ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin üç aylık enflasyon farkını belirleyecek. Ayrıca, kira artış oranları açısından da kritik öneme sahip olacak. Açıklanacak veri, piyasalar ve ekonomi yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26’sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.