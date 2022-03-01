Mart Ayı Kira Artış Oranı 2022 Açıklaması: Mart kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Mart ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Kira artış oranın belirlenmesinde TÜFE rakamları etkili oluyor. Peki mart kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı ve hesaplaması ile ilgili ayrıntılar...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇTI?

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı TÜFE oranlarına göre şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

2022 Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Şubat ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla Mart 2022 kira artış oranı da belli olacak.

MART AYI 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.

2022 Şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Mevcut Kira Bedeli: 1.500,00 TL

TÜFE Kira Artış Oranı: %22,58 (Burada en son açıklanan enflasyon verilerine göre Şubat 2022 kira artış zam oranı kullanıldı)

Kira Artış Tutarı: 338,70 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.838,70 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 22.064,40 TL

AYLIK ENFLASYON ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), hane halklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir. 2003 temel yıllı TÜFE’nin temel amacı; piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon oranını hesaplamaktır. Bu amaca yönelik olarak hane halklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Bu kavram, tüketim harcamalarından hane halklarının kendi tüketimlerine yönelik üretimleri ve hane halkları için geçerli izafi kiraları kapsam dışında bırakmıştır.

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Endekste 81 il merkezinin tamamını da içeren toplam 225 ilçeden fiyat derlenmektedir. TÜFE kapsamında ayda 28.019 işyerinden 553.064 fiyat derlenmekte ve 4.274 kiracı endeks kapsamında takip edilmektedir. İşyeri ve fiyat sayıları mevsimsel yapıya göre yıl içerisinde değişkenlik gösterebilmektedir.