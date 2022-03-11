Özgün Mart ayı kira artış oranı belli oldu Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?
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Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayı enflasyon rakamının belli olması ile Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Kiracıların her ay baz aldığı enflasyon oranına göre Mart ayında kiralara yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, Mart ayı 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mart ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 Mart kira artışı hesaplama!
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Kira artış oranı her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Mart ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki mart ayı kira artış oranı ne? TEFE TÜFE 2022 mart ayı kira oranı nasıl hesaplanır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranı on iki aylık ortalamaya göre % 25,98 artış gösterdi. Buna göre Mart ayı kira artış oranı 25,98 oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 4.81, yıllık yüzde 54.4 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.1, yıllık yüzde 53.45'ti. En yüksek artış aylık yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık alanında oldu

2022 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

TÜFE Kira Artış Oranı: %25,98

Aylık Mevcut Kira Tutarı: 1.000,00 TL

Kira Artış Tutarı: 259,8 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.259,8 TL

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