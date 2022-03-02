Maske yasağı kalktı mı: Bakan Koca'dan son dakika maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Günlerdir beklenen açıklamalar Bilim Kurulu Toplantısı sonunda Bakan Koca'nın açıklamalararı ile duyurulmuş oldu. Maske kalkacak mı? sorusu da yanıt bulan sorulardan biri oldu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kovid-19 salgının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olduk. Koronavirüs Bilim Kurulu gelişmeleri sürekli mercek altında tuttu ve önerileri geliştirdi.

DSÖ küresel bir salgınla karşı karşıya olduğunu henüz ilan etmeden her türlü tedbiri planlayan bu kuruldur. Şahsım ve sizin adınıza kurul üyelerimize teşekkür ediyorum.

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Şu an Türkiye'de salgının toplumsal hayatı eskisine oranla çok az etkilediğini vurgulamak isterim. Bu başarıda teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var.

Bir süredir sizlere Kovid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybettiğini söylüyorum. Bu sonuca dünyanın çoğu ülkelerinde de varıldığını görüyoruz.

Bildiğiniz gibi ülkemizde bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Salgının biteceğine dair somut veriler gördüğümüzde bazı adımlar attık.

Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan böyle bilhassa aşıyla verilecektir. Bunun yanında koronavirüsle mücadelede kullanılan bir ilaç var. İlacın 65 yaş üstüne dağıtmaya başladık.

Şimdi sıra bazı serbestliklerle psikolojimizi morallerimizi yenilemekte.

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Şimdi salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olmasından hareketle aldığımız kararları açıklıyorum:

-Açık alanda maske kullanmak zorunda değiliz.

-Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.

-HES kodu uygulaması kalktı.

-Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek.

-Okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacak.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı