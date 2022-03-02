Özgün Maske yasağı kalktı mı Bakan Kocadan son dakika maske açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Maske yasağı kalktı mı: Bakan Koca'dan son dakika maske açıklaması

Maske yasağı kalktı mı? sorusu son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile gündeme geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıkladı. Bu kararlara göre maskelerin bundan sonra kullanılıp kulllanılmayacağı merak ediliyor. Peki, maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske tamamen mi kalktı yoksa kapalı alanlar için mi kaldırıldı? İşte Bakan Koca'dan son dakika maske zorunluluğu açıklaması...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske yasağı kalktı mı: Bakan Kocadan son dakika maske açıklaması
maske zorunluluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Günlerdir beklenen açıklamalar Bilim Kurulu Toplantısı sonunda Bakan Koca'nın açıklamalararı ile duyurulmuş oldu. Maske kalkacak mı? sorusu da yanıt bulan sorulardan biri oldu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kovid-19 salgının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olduk. Koronavirüs Bilim Kurulu gelişmeleri sürekli mercek altında tuttu ve önerileri geliştirdi.

DSÖ küresel bir salgınla karşı karşıya olduğunu henüz ilan etmeden her türlü tedbiri planlayan bu kuruldur. Şahsım ve sizin adınıza kurul üyelerimize teşekkür ediyorum.

Şu an Türkiye'de salgının toplumsal hayatı eskisine oranla çok az etkilediğini vurgulamak isterim. Bu başarıda teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var.

Bir süredir sizlere Kovid dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybettiğini söylüyorum. Bu sonuca dünyanın çoğu ülkelerinde de varıldığını görüyoruz.

Bildiğiniz gibi ülkemizde bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Salgının biteceğine dair somut veriler gördüğümüzde bazı adımlar attık.

Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan böyle bilhassa aşıyla verilecektir. Bunun yanında koronavirüsle mücadelede kullanılan bir ilaç var. İlacın 65 yaş üstüne dağıtmaya başladık.

Şimdi sıra bazı serbestliklerle psikolojimizi morallerimizi yenilemekte.

Şimdi salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olmasından hareketle aldığımız kararları açıklıyorum:

-Açık alanda maske kullanmak zorunda değiliz.

-Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.

-HES kodu uygulaması kalktı.

-Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek.

-Okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacak.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktı

HES kodu kalktı mı? Son dakika Bakan Koca'dan açıklama!
ÖZGÜN
HES kodu kalktı mı? Son dakika Bakan Koca'dan açıklama!
Bu kez de rottweiler dehşeti

Bu kez de rottweiler dehşeti

İki çocuk annesi ölümden döndü.
Türkiyeye yürüyerek geldiler

Türkiye'ye
yürüyerek geldiler

​Savaştan büyük kaçış sürüyor.
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

​Bakan Koca kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.

​'Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalıları kabul etmesi doğaldır.'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.

Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı zorlayacak
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı zorlayacak

Almanya, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını Rusya'dan ithal ediyor. Yaşanan Rusya-Ukrayna krizi sonrası Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlarda Almanya temkinli davranıyor. Almanya Şansölye Yardımcısı Robert Habeck, yaptığı açıklamada 'En kötüsüne hazırlıklı olmak için kömürle çalışan santralleri beklemede tutmamız, hatta işletmelerine izin vermemiz gerekebilir." ifadelerini kullandı.
Rus ordusuna karşı sivil barikat
Dünya

Rus ordusuna karşı sivil barikat

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Son olarak Ukrayna Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarından 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Ukrayna'da Rus ordusuna karşı mücadele veren ordunun yanında sivil direnişinden de yeni kareler geliyor.Ukraynalılar son olarak barikat kurup, Rus askeri konvoyunun ilerleyişini durdurdu. Rus ordusuna karşı kurulan sivil barikat savaşın en çarpıcı anlarından biri oldu.
Elon Musk’ı takip eden genç Rus oligarkları takibe başladı
Dünya

Elon Musk’ı takip eden genç Rus oligarkları takibe başladı

Elon Musk'ın özel jetinin nerede olduğunu takip etmesiyle ünlenen genç, şimdi de Rus oligarkların özel jetlerini takip etmeye başladı. Florida Üniversitesi'nden 19 yaşındaki öğrencisi Jack Sweeney, ülkenin Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalan Rusya'nın milyarderlerinin uçaklarını takip edip yerlerini paylaşan yeni bir Twitter hesabı açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.