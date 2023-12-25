MasterChef All Star'da takım oyunları bitti. Bireysel oyun öncesi bir kişi hem cekete hem de Masterchef'e veda etti. Son yedinin açıklandığı Masterchef'te şampiyonun belli olması için geri sayım başladı.Mavi takımda yarışan Sergen bireysel dokunulmazlık oyunundan potaya girdi. Yarışmacılar ilk olarak karnabaharlar ve muskattan tabaklar yaptı. Tabaklar sonrası sunuma geçildi. Puanlama sonucu Batuhan 19,5, Sergen 19, Esra 17,5, Eren ise 20 puan aldı. İlk turu önde bitiren yarışmacı Eren oldu.

İkinci tur oylamada kim kaç puan aldı?

Daha sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda yarışmacılar baked alaska tatlısını yaptı. İkinci tur oylaması sonrası Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra ise 36,5 puana ulaştı.

Bu hafta MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?

Puanlama sonucu MasterChef All Star'a veda eden ve yarışmanın sekizincisi olan isim Batuhan oldu.

MasterChef Batuhan veda konuşmasında ne dedi, ne söyledi?

Batuhan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bu sene çok farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum, kupayı kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bazen de nasip kısmet. Bundan başka pota oyunu yok, kapanış yapmış oldum.”

MasterChef’te kalan yarışmacılar kimler?

Son 7'ye kalan yarışmacılar şöyle: Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra.







