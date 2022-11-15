MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye yarışma programında oynanan kaptanlık oyunu izleyiciyi ekrana kilitledi. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı MasterChef Türkiye'de oynanan kaptanlık yarışında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Günün sonunda "MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışını kim kazandı, takımlar nasıl oluştu?" soruların yanıtları belli oldu.

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