MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın yeni takımları dün geceki mücadelenin ardından netleşti. Heyecanına hız kesmeden devam eden ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım tarihli son bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılar karşı karşıya geldi. Tavukla üç çeşit yemeğin yapıldığı yarışın sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararı ile düelloya Büşra ve Yağız kaldı. Heyecan dolu gecenin sonunda da birinci olan isim MasterChef mavi takım kaptanı olarak kırmızı takımın kaptanını seçme hakkını elde etti.
14 KASIM MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Mavi Takım
Büşra (Kaptan)
Kırmızı Takım
Metin (Kaptan)
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
- Mavi takım: Büşra (Kaptan), Gamze, Tolga, Yağız, Barış, Fatma Nur
- Kırmızı takım: Metin (Kaptan), Görkem, Kıvanç, Burak Kaya, Ayaz
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye yarışmasında 713 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak R. oldu.